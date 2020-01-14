"Майдан" в Иране: эксперт рассказал, причастны ли к протестам США

Европа и Ближний Восток практически воздержались от поддержки протестов в Иране, оставив США с этим наедине

/ Фото: Reuters

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США практически одиноки в своей поддержке антиправительственных выступлений в Иране, которые начались в ноябре из-за роста цен на бензин и продолжились в январе после авиакатастрофы украинского лайнера под Тегераном.

Об этом сайту "Сегодня" заявил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

"Для раскачки ситуации изнутри нужны союзники на местах и соответствующие организационно-политические сети, которые бы раскачивали ситуацию. У США союзников внутри Ирана практически нет. Есть очень немногочисленные маргинальные группы, на которые США делают ставку – монархисты и радикалы из организации иранских моджахедов. Они не имеют влияния внутри страны и не имеют внутренней легитимности в глазах иранского общества", – сказал Куса.

По словам эксперта, большинство иранцев негативно относятся к США, а уровень "антиамериканизма" среди населения страны не дает Вашингтону возможности как-то влиять на ситуацию.

"Один "твит" на фарси не изменит ситуацию. Конфликту больше сорока лет, и в обществе укоренились антиамериканские настроения", – констатирует он.

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Куса считает, что усилий только лишь США будет недостаточно для раскачки ситуации в Иране извне, а другие государства Вашингтон в этом практически не поддерживают.

"Европейцы очень сдержанно относятся к ситуации и не рискуют раскачивать Иран, поскольку не видят в этом выгоды. Зачем это им?" – задается вопросом эксперт.

Он напомнил, что ближневосточные лидеры также пытаются снизить градус напряжения: недавно в Иран приезжали эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и министр иностранных дел Пакистана Хиной Раббани Кхар.

"Поэтому у Штатов нет ни внутренних, ни внешних возможностей поддержать, а тем более "организовать" протесты в Иране. А послание Трампа – скорей свидетельство отсутствия среди истеблишмента США единства по вопросу Ирана. Трамп постит, что он хочет, его команда в эфирах говорит совсем другое. Например, что Вашингтон готов к переговорам с Ираном безо всяких предварительных условий", – отмечает Илья Куса.

Более подробно об этом вы можете узнать в специальном материале "Протесты в Иране: будет ли революция и причем тут США" на сайте "Сегодня".

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 3 января Соединенные Штаты ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

Власти Ирана пообещали отомстить за смерть генерала и 8 января и выпустил баллистические ракеты по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль в Ираке. Кроме американских войск, на них были дислоцированы также солдаты международной коалиции.

На фоне эскалации Иран сбил пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины" с 176 людьми на борту – все они погибли. Иранские военные заявили, что спутали самолет с вражеским объектом.

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