Майя Санду: Украина – друг и партнер Молдовы

По примеру Украины Майя Санду планирует создать в Молдове антикоррупционное бюро

В Молдове сохраняется ситуация двоевластия. Кто является премьером: Павел Филип, который занимает должность уже 3 года, или Майя Санду, которую на днях назначило парламентское большинство? Даже официальный Киев не может разобраться. Наши дипломаты с обоими проводят встречи и надеются на решение политического кризиса у соседей.

Санду приняла съемочную группу "Сегодня" в парламенте. Именно здесь ей приходится руководить Кабмином, Ведь, в здание правительства ее и министров не пускают сторонники политических оппонентов партии, к которой принадлежит Санду. А своих избирателей премьер просит не выходить на улицы. По крайней мере, пока.

"Мы уверены, что очень много людей нас поддерживают, потому что они хотят быть свободными, хотят чтобы этот коррумпированный, антидемократическом режим ушел", – говорит Майа Санду.

Тотальная чистка в рядах силовиков и судей. Уголовные дела против коррупционеров. Это первое, что обещает сделать Санду на посту премьера. Чтобы сформировать коалицию, проевропейская партия ACUM, которую она представляет, объединилась со своими антиподами – пророссийскими социалистами. Поэтому следующий вопрос "Сегодня" По какому пути пойдет Молдова?

"В программе, за которую голосовали и наш блок ACUM и социалисты, написано четко, что правительство будет работать на основе соглашения об аАсоциации с Евросоюзом", – говорит Майя Санду.

Позиция Санду по Украине однозначна. Наша страна друг и партнер, у которого есть чему поучиться. В частности, по примеру Украины премьер планирует создать антикоррупционное бюро.

Официальный Киев занимает позицию наблюдателя. На сайте МИД Украины премьерами Молдовы называют как проевропейскую Санду, так и демократа Филиппа.

"Мы предложили наши посреднические усилия чтобы помочь сторонам найти компромиссные решения. Чтобы все происходило мирным путем. Я прибыл в Молдову чтобы провести консультации со всеми вовлеченными в этого противостояния сторонами", – говорит Виктор Крыжановский, спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

Политическое противостояние не утихает. Как стало известно, в воскресенье у стен парламента состоится массовая акция протеста сторонников правительства Санду. А это значит, что политический кризис в Молдове выходит на новый уровень.

Как сообщали новости "Сегодня", в Молдове разгорелся политический кризис после того, как руководство страны не смогло в срок сформировать правительство, после чего Конституционный суд принял решение отстранить от должности президента страны Игорь Додона. Обязанности главы государства легли на плечи и.о. премьер-министра Павела Филипа, который подписал указ о проведении досрочных выборов.

Также в стране начались массовые протесты, были даже заблокированы ряд министерств, протестующие разбивали палатки перед входами в госучреждения. Людей свозили на автобусах. Читайте подробней о политическом кризисе, кто "на баррикадах" в Молдове, и какова роль России.

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