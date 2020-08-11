Медики Минска в шоке от ранений протестующих: В мирное время с таким не сталкивались

Врачи минских больниц, спасающие жизни раненных протестующих против режима Александра Лукашенко, в шоке от происходящего в мирное время и говорят, что никогда с такими тяжелыми травмами и ранениями не сталкивались. Об этом издание TUT.BY сообщает в своем Telegram-канале.

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Издание рассказало о нескольких таких пострадавших во время протестов.

В ночь на 10 августа в 4-ю больницу Минска поступил 38-летний пациент с пулевым ранением кишки. Также у него был поврежден мочеточник, врачи зафиксировали осколочные ранения ребер. По информации одного из медиков, из пациента изъяли две резиновые пули.

"Человек поступал в сознании. Он сказал, что в него стреляли с расстояния в 10 метров. На данный момент известно, что он в медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких",- рассказали медики.

Еще у одного 29-летнего пациента 4-й больницы была открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Он был госпитализирован в ночь на 11 августа, когда в Минске продолжались протесты. Ему срочно сделали трепанацию черепа и удалили гематому. Для этого привлекали специалистов РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

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"На момент поступления у человека из ушей текла спинно-мозговая жидкость. Сейчас он более-менее стабилен", – говорят люди в белых халатах.

По данным медиков, у парня была травма от светошумовой гранаты, он переведен из 4-й больницы в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

В Больницу скорой медпомощи из района станции метро "Пушкинская" доставили 32-летнего парня. У него была травма правой стопы в результате попадания светошумовой гранаты, ожог правой голени. Ему ампутировали дистальную часть стопы.

В военный госпиталь, в котором располагается Центр огнестрельной травмы, на протяжении двух дней поступило несколько пациентов с осколочными ранениями и повреждениями грудной клетки.

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Во 2-ю больницу Минска поступил пациент со взрывной травмой грудной клетки, оторванной фалангой пальца и ЧМТ, раненый поступил медикам в ночь на 10 августа.

"Мы обязаны лечить всех людей. Но не должно быть такого в мирное время! — говорят врачи. — Мы не хотим, чтобы люди погибали или их калечили. Столкнувшись с подобным, врачи не могут нормально работать. Это ужасно. Мы призываем остановить насилие".

Обновлено: По данным Минздрава Беларуси, за два дня протестов в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей.

Сайт "Сегодня" сообщал, что возле кинотеатра "Аврора" на улице Пушкинской в Минске водитель автобуса Сибилев Павел получил серьезные ранения в ногу из-за взрыва гранаты. Мужчина истекал кровью, а прохожие пытались оказать ему первую медицинскую помощь.

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Видео: t.me/tutby_official

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Также сообщалось, что на месте гибели участника антиправительственных протестов в центре Минска организовали стихийный мемориал.Власти назвали погибшего на протестах "убийцей", но люди несут цветы.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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