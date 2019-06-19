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Медведь победил в психологическом поединке с тигром

19 июня, 14:05

Косолапый напугал молодого тигренка своим ревом


Поединок между тигренком и медведем наблюдали посетители Национального парка в Индии. Полосатый хищник начал уверенно атаковать косолапого и загнал его на дерево. Медведь даже не пытался отбиваться. И когда уже некуда было бежать, оглушительно рявкнул на нападающего. Тигренок понял, что тягаться с таким соперником рано. Малыш слез с дерева и стремглав спрятался в кустарнике.

Оба этих животных считаются хищниками. Однако медведи менее агрессивны, поскольку они всеядны, и довольствуются в основном растительной пищей - травой, ягодами, орехами. Если и охотятся, то преимущественно на рыбу. Хотя нередки случаи, когда медведи нападают на людей, в частности – в зоопарках. Тигры же, хотя и весят меньше медведей, более ловкие, и в схватке с косолапыми сила – на их стороне. Животным, на которых нападают тигры, приходится хитрить, чтобы избежать гибели. Так, недавно в сеть попало забавное видео, на котором утка чудом спаслась от тигрицы

В Индии около сотни национальных парков. Они - одно из главных достояний этой страны. Тысячи туристов со всего мира ежегодно посещают заповедники, в которых в безопасных условиях можно наблюдать за дикой природой. Недавно туристы наблюдали трогательную сцену – стадо слонов устроило церемонию прощания с мертвым слоненком. 

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Тег Индия, медведь, тигр, зоопарк

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