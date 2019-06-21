Мексика не позволит мигрантам использовать свою территорию для транзита в США

Власти Мексики получили от мигрантов "более 40 тыс. запросов на предоставление убежища"

Фото: AFP

Мексика не намерена оставаться исключительно транзитной страной для направляющихся в США мигрантов из других государств. Об этом заявила глава МВД Ольга Санчес Кордеро.

"Мексика остается открытой, и ее двери открыты для того, чтобы они (мигранты — прим. ТАСС) оставались в нашей стране, чтобы они получали здесь работу, — говорит Кордеро. — Наша цель заключается в том, чтобы принять их здесь не в качестве транзитной страны".

Глава МВД добавила, что к настоящему времени власти Мексики получили от мигрантов "более 40 тыс. запросов на предоставление убежища", и этот показатель выше, чем когда бы то ни было ранее.

Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.

Ранее Трам заявил, что американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США.

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начались в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.

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