Мексика предоставила убежище подавшему в отставку президенту Боливии

10 ноября на фоне акций протеста и беспорядков Моралес объявил о своей отставке

Фото: REUTERS/Manuel Claure

Бывший президент Боливии Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике. Об этом сообщил глава мексиканского Министерства иностранных дел Марсело Эбрард, передают зарубежные СМИ в понедельник, 11 ноября.

Отмечается, что решение "было принято из гуманитарных соображений". По словам Эбрарда, подавший в отставку президент Боливии уже звонил ему и принял это предложение.

Как сообщалось, в Боливии после президентских выборов 20 октября, победу на которых одержал Эво Моралес, начались акции протеста. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

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10 ноября Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих выборов, а также о назначении нового состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии, чтобы снизить напряженность в стране, но протесты это не остановило.

В результате массовых выступлений оппозиции Боливии против манипуляций с подсчетом голосов на президентских выборах глава государства Эво Моралес подал в отставку.

Моралес руководил Боливией с января 2006 года.

Между тем, жители Боливии вышли на улицы городов, чтобы отпраздновать отставку президента.

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