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Мексика разместила на границе с США 15 тыс. солдат для сдерживания нелегалов

24 июня, 21:06

Трамп пригрозил Мексике введением новых пошлин до тех пор, пока Мехико не решит проблему сдерживания нелегалов

Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez.

На границе Мексики с США размещены около 15 тыс. мексиканских военнослужащих, в задачу которым поставлено сдерживание потоков нелегалов из Центральной Америки, пытающихся пробраться в Соединенные штаты.

Как сообщил журналистам в понедельник командующий мексиканской армией Луис Сандоваль, "в северной части страны размещены подразделения Национальной гвардии и армии – всего почти 15 тыс. человек".

В начале июня президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике введением новых пошлин до тех пор, пока Мехико не решит проблему сдерживания нелегалов. В начале июня Трамп заявил, что отказывается от этой идеи, так как достиг с этой страной соглашения по борьбе с нелегальной иммиграцией.

Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам".

По словам президента, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, следующих через территорию Мексики в США.

Напомним, мы писали, что не менее 14 тысяч нелегальных мигрантов с начала года были вывезены из США в Мексику на время рассмотрения американскими властями их запросов на предоставление убежища.

В то же время сообщалось, что Мексика не намерена оставаться исключительно транзитной страной для направляющихся в США мигрантов из других государств.

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Тег Мексика, США, граница, военные, мигранты

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