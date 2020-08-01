Українська
$ 27,69
32,55
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Мексика вышла на третье место в мире по количеству смертей от коронавируса

1 августа, 10:23

Денис Беспалов Денис Беспалов

В стране зафиксировано более 420 тысяч случаев COVID-19

Распространение коронавируса в мире набирает обороты и все больше затрагивает Латинскую Америку. Так, в Мексике количество смертей, связанных с коронавирусом, превысило аналогичное количество в Великобритании. Сейчас страна занимает третье место в мире по количеству случаев COVID-19 с летальным исходом. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Реклама

На первом месте по количеству смертей находятся США – 153 314 (всего зараженных – 4 562 037).

На втором месте – Бразилия: 92 475 умерших и 2 662 485 зараженных.

В Мексике COVID-19 подтвержден у 424 637 человек, летальных случаев – 46 688.

Реклама

Читайте также: Американская компания назвала цену за вакцину от коронавируса: сколько стоит доза

В тренде
Следком Беларуси поймал Кремль на лжи о наемниках ЧВК Вагнера

Всего в мире подтверждено 17 591 973 случая заражения коронавирусом, умерли 679 439 человек.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон внимательно следит за темпами распространения новой коронавирусной инфекции в странах Латинской Америки и потенциальным воздействием этого на Соединенные Штаты, передает ТАСС.

"Мы также внимательно следим за ситуацией в Латинской Америке, ее воздействием на Соединенные Штаты. В Латинской Америке больше подтвержденных случаев (заражения новым коронавирусом), чем где бы то ни было еще в мире. Действительно, намного больше. Приходится тяжело", - сказал он.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, когда будет массово применяться вакцина против коронавируса.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Мексика коронавирус Латинская Америка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-Шейха
Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-ШейхаДругие страны
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в год
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в годДругие страны
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фото
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фотоДругие страны
Россия отреагировала на задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси
Россия отреагировала на задержание боевиков ЧВК Вагнера в БеларусиРоссия
Эксперт о ситуации в Беларуси: России выгоден силовой вариант и желательно с кровью
Эксперт о ситуации в Беларуси: России выгоден силовой вариант и желательно с кровьюПолитика
"Мы не признаем!" У Путина ответили на планы Киева экстрадировать "вагнеровцев"Россия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять