Мексика вышла на третье место в мире по количеству смертей от коронавируса

В стране зафиксировано более 420 тысяч случаев COVID-19

Распространение коронавируса в мире набирает обороты и все больше затрагивает Латинскую Америку. Так, в Мексике количество смертей, связанных с коронавирусом, превысило аналогичное количество в Великобритании. Сейчас страна занимает третье место в мире по количеству случаев COVID-19 с летальным исходом. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

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На первом месте по количеству смертей находятся США – 153 314 (всего зараженных – 4 562 037).

На втором месте – Бразилия: 92 475 умерших и 2 662 485 зараженных.

В Мексике COVID-19 подтвержден у 424 637 человек, летальных случаев – 46 688.

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Всего в мире подтверждено 17 591 973 случая заражения коронавирусом, умерли 679 439 человек.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон внимательно следит за темпами распространения новой коронавирусной инфекции в странах Латинской Америки и потенциальным воздействием этого на Соединенные Штаты, передает ТАСС.

"Мы также внимательно следим за ситуацией в Латинской Америке, ее воздействием на Соединенные Штаты. В Латинской Америке больше подтвержденных случаев (заражения новым коронавирусом), чем где бы то ни было еще в мире. Действительно, намного больше. Приходится тяжело", - сказал он.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, когда будет массово применяться вакцина против коронавируса.

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