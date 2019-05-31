Мексиканская делегация поедет в Вашингтон, чтобы разобраться с пошлинами Трампа

Мексиканский президент заявил, что социальные проблемы не решаются при помощи налогов или принудительных мер

Фото: pexels.com

Делегация из Мексики во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом отправится в США на переговоры после пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп. Об этом заявил президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор в обнародованном письме, направленном коллеге из США Дональду Трампу.

"Предлагаю вам дать указания своим государственным служащим принять представителей нашего правительства во главе с министром иностранных дел, которые уже завтра отправятся в Вашингтон, чтобы достичь соглашения, выгодного для обеих стран", — говорится в тексте послания. Лопес Обрадор подчеркнул, что "социальные проблемы не решаются при помощи налогов или принудительных мер", и призвал "искать мирные решения" для существующих противоречий.

Трамп в четверг сообщил, что тарифы на продукцию из Мексики будут "постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной миграции не будет устранена". В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов. Глава Белого дома 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальной миграции. В тот же день Лопес Обрадор сообщил, что не намерен вступать в полемику с коллегой из соседней страны из-за его угроз.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным ростом числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.

Трамп 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальной миграции. В тот же день глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что не намерен вступать в полемику с коллегой из соседней страны из-за его угроз. Ежегодно несколько сотен тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до США через Мексику.

Напомним, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаровс 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

Инвесторы также внимательно отслеживают ситуацию вокруг китайской компании Huawei. 15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США собирается внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Мексиканская делегация поедет в Вашингтон, чтобы разобраться с пошлинами Трампа". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"