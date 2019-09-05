Мексиканские военные конфисковали партию метамфетамина весом почти 570 кг

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Партия метамфетамина весом почти 570 кг была изъята мексиканскими военнослужащими в граничащем с США районе Сан-Луис-Рио-Колорадо в штате Сонора на севере страны. Об этом сообщило министерство обороны.

"Стоимость конфискованных наркотиков на рынке составляет порядка 145 млн песо (свыше 7,3 млн долларов. – Ред", — говорится в обнародованном заявлении ведомства. Сведений о задержанных в ходе операции не поступало.

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Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Напомним, что ранее киевская полиция задержала трех женщин, сбывавших наркотики. Они изготавливали запрещенные вещества и продавали их только "для своих". Женщины действовали на территории Деснянского, Днепровского и Дарницкого районов. Во время обыска в квартире злоумышленниц нашли партию наркотиков на сумму 400 тыс. гривен.

Новости "Сегодня" писали, что в Харькове врач-нарколог организовал торговлю рецептами на наркотики и психотропы. Во время обысков на рабочем месте у него обнаружили и изъяли медицинскую документацию, незаполненные рецептурные бланки и копии уже выданных рецептов. Обвинительный акт уже направлен в суд.

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