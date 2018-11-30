Меркель в Аргентине поднимет перед Путиным вопрос об освобождении украинских моряков – политолог

Вадим Карасев уверен, что в рамках саммита G20 будут обсуждаться агрессия в Азовском море и санкции за Азов

На саммите "большой двадцатки" в Аргентине запад не будет игнорировать Путина, как это было на саммите в Австралии в 2014 году. В то же время вопрос агрессии России на Азовском море обязательно будет подниматься в переговорах западных лидеров с президентом России. Такое мнение высказал сайту "Сегодня" политолог Вадим Карасев.

"Запад отказался от изоляции России, посчитав это бесперспективным. Здесь Запад будет применять стратегию, которая давно уже опробована, она есть уже в соответствующих доктринах НАТО – сдерживание через диалог", – отметил Вадим Карасев.

По его мнению, проблемой для Путина стало уже то, что из-за агрессии в Азовском море изменена повестка саммита для России.

"Одним из центральных событий саммита была бы, безусловно, встреча Путина с Трампом. А центральной темой этой встречи – тема договора об РСМД. С соответствующими брифингами и информационной раскруткой в российских СМИ. Теперь встречи не будет, в определенной мере это удар для Путина. Однако, с другой стороны, у него будут встречи с лидерами других государств – Меркель, Макроном и так далее. То есть будет возможность продемонстрировать российскому народу и истеблишменту, что изоляции нет", – сказал Вадим Карасев

По мнению политолога, тему агрессии в Азовском море будет поднимать во время переговоров с Владимиром Путиным, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель.

"С Путиным Меркель встретится, в том числе, чтобы обсудить агрессию в Черном и Азовском море. Безусловно, Меркель на встрече с Путиным также поднимет вопрос освобождения украинских моряков. Ну и на встречах Меркель с лидерами ряда европейских стран будет проговариваться вопрос новых санкций против России за Азов. То есть в рамках саммита лидерами ведущих стран будут обсуждаться конкретные вопросы: агрессия в Азовском море и санкции за Азов", – сказал политолог.

Напомним, 30 ноября – 1 декабря в Буэнос-Айресе состоится 13 саммит G20.

Ранее американский президент Дональд Трамп отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за агрессии РФ против Украины в Черном море.