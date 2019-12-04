Мертв ли "мозг НАТО": Столтенберг снова ответил на выпад Макрона

Генсек альянса объяснил, почему обвинения французского президента ничего не стоят

Дональд Трамп, Йенс Столтенберг и Борис Джонсон на саммите НАТО в Лондоне. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Несмотря на мнение французского президента Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО", альянс сохраняет активность, быстро адаптируется к переменам в мире, увеличивает военные расходы и готовность сил в Европе.

Об этом на двухдневном лондонском саммите лидеров стран и правительств Североатлантического альянса заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

"НАТО подвижный, активный, адаптируется к ситуации", – сказал он по прибытии на встречу на высшем уровне 4 декабря

Реклама

Столтенберг назвал НАТО "самым успешным военным альянсом в истории", поскольку он всегда мог "меняться снова и снова, когда менялся мир вокруг нас".

В тренде Переговоры следует вести с участием представителей европейских стран – Макрон отказался от идеи Путина о ракетах

"Мы только что провели крупнейшее усиление наших военных возможностей за много лет, создали присутствие наших сил на восточном крае НАТО. Страны альянса теперь повышают расходы на оборону, и мы видим увеличение присутствия американских сил в Европе", — добавил генсек блока.

3-го и 4 декабря в британской столице соберутся главы государств и правительств стран-членов НАТО, которые отметят 70-ю годовщину основания Альянса. О проблемах, которые предстоит обсудить на мероприятии, вы можете узнать в материале: "Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона о России раскалывают Альянс".

Напомним, в Лондоне находятся и корреспонденты "Сегодня", которые следят за всеми событиями на полях саммита и сообщают, что там происходит. Следите за новостями на нашем сайте

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама