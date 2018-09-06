Мертвое море помогает художнице в создании прекрасных арт-объектов

Израильтянка Сигалит Ландау научилась превращать обыденные вещи в удивительные скульптуры, которые выставляются в музеях по всему миру.

Женщина придумала весьма необычный способ создания арт-объектов – она цепляет будущие произведения искусства на металлическую раму с помощью крана погружает их в Мертвое море.

За несколько месяцев вещи покрываются толстым слоем соли. Сама Сигалит в этот процесс не вмешивается, лишь периодически проверяя состояние изваяний.

"Это соляные скульптуры на основе предметов. Большинство вещей связаны с моими воспоминаниями", – говорит Сигалит.

За последние 15 лет она "солила" в море одежду, обувь, музыкальные инструменты и даже велосипед.

"Эта идея возникла случайно. Здесь, куда ни глянь, всюду кристаллы соли. Они появляются спонтанно. Это настоящее взаимодействие искусства с природой", – добавила израильская художница.

Ранее мы сообщали о необычных скульптурах, которые появились в Одессе в рамках проекта "Город скульптур".

Кроме того, другое изваяние – мини-скульптура "Киевское сухое варенье" - появилось в апреле в столице.

А еще одна мини-скульптура - в виде котлеты по-киевски – появилась на пересечении столичных улиц Городецкого и Заньковецкой.