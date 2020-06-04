Лукашенко сравнил кандидата в президенты Беларуси со свиньей: видео

Белорусский лидер оригинально объяснил, почему надо голосовать именно за него

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который решил пойти на шестой срок правления страной, резко раскритиковал своего бывшего соратника, а ныне соперника на будущих выборах Валерия Цепкало.

Лукашенко потребовал от Цепкало раскрыть источники финансирования своей избирательной кампании и причины своего увольнения с должности директора директор Парка высоких технологий в 2017 году.

Отдельного внимания заслуживает сравнение, которым Лукашенко "наградил" своего соперника на выборах.

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"Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился? … Он просто не понимает, ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависит от свиноматки. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята", – сказал Лукашенко.

Напомним, что выборы президента в Беларуси назначены на 9 августа. Местный Центризбирком официально зарегистрировал 15 кандидатов, однако один из них уже снялся. При этом некоторые оппозиционеры продолжают собирать подписи на выдвижение.

Также подали заявки и четыре женщины, но шансов победить на выборах у них нет, считает действующий президент. Лукашенко уверен, что в Беларуси "Конституция не под женщину".

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