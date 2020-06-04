Українська
$ 26,75
29,96
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Лукашенко сравнил кандидата в президенты Беларуси со свиньей: видео

4 июня, 16:37

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Белорусский лидер оригинально объяснил, почему надо голосовать именно за него

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который решил пойти на шестой срок правления страной, резко раскритиковал своего бывшего соратника, а ныне соперника на будущих выборах Валерия Цепкало.

Лукашенко потребовал от Цепкало раскрыть источники финансирования своей избирательной кампании и причины своего увольнения с должности директора директор Парка высоких технологий в 2017 году.

Отдельного внимания заслуживает сравнение, которым Лукашенко "наградил" своего соперника на выборах.

Реклама

В тренде
Трамп готов бросить армию на протестующих: появилась реакция Пентагона

"Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился? … Он просто не понимает, ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависит от свиноматки. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята", – сказал Лукашенко.

Напомним, что выборы президента в Беларуси назначены на 9 августа. Местный Центризбирком официально зарегистрировал 15 кандидатов, однако один из них уже снялся. При этом некоторые оппозиционеры продолжают собирать подписи на выдвижение.

Также подали заявки и четыре женщины, но шансов победить на выборах у них нет, считает действующий президент. Лукашенко уверен, что в Беларуси "Конституция не под женщину".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь свинья выборы президента Александр Лукашенко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 4 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 4 июняЕвросоюз
Им повезло: 10 стран, куда до сих пор не добрался коронавирус
Им повезло: 10 стран, куда до сих пор не добрался коронавирусДругие страны
"Мы знаем, откуда ветры дуют": Лукашенко заявил, что в Беларуси готовят "майдан"Другие страны
Откуда произошел коронавирус: в Китае сделали неожиданное заявление
Откуда произошел коронавирус: в Китае сделали неожиданное заявлениеДругие страны
В Китае снова растет число заболевших COVID-19: десятки новых случаев за сутки
В Китае снова растет число заболевших COVID-19: десятки новых случаев за суткиДругие страны
Мировой океан заполоняет новый вид мусора (видео)
Мировой океан заполоняет новый вид мусора (видео)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять