Мешок на голове, заломленные руки: в Китае сняли видео-предостережение для носителей короновируса

Команда спецназа показала, как поступать с теми, кто не соглашается на медицинскую проверку

Пока в Украине бьют тревогу из-за того, что в аэропортах Киева почти не проверяют пассажиров, которые прилетают из "опасных" стран, в Китае борются с заболеванием всеми доступными методами. Так, например, там сняли довольно впечатляющее видео-предостережение для потенциальных носителей коронавируса. Команда спецназа показала, как будут поступать с теми, кто не подчинится требованиям показаться медикам. Для этого провели учения на пункте проверки автомобилей.

По легенде, у водителя машины, которого остановили, повышенная температура. Требование немедленно отправиться на лечение он игнорирует. А когда заставляют выйти из автомобиля, ведет себя вызывающе – снимает защитную маску и идет прямо на проверяющих. И вот тогда нарушителю на голову накидывают сеть, заламывают руки, силой надевают на лицо мешок и забирают. А команда в защитных костюмах мгновенно хватается за дезинфицирующие средства и окропляет ими всех, кто был рядом с потенциально больным.

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В то же время совсем недавно стало известно, что в Китае разработали вакцину против коронавируса. В ее состав входят пищевые дрожжи, а действие основывается на стимулировании естественного иммунитета, которое будет происходить даже в слизистых оболочках организма. Как отметили ученые, вакцину можно принимать в таблетках как инфицированным для борьбы с коронавирусом, так и здоровым людям в профилактических целях.

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