Все закрыто, с воздуха распыляют химикаты. Как живут люди в эпицентре коронавируса

Еду привозят курьеры, всем советуют не выходить в общественные места. Люди, которые оказались в закрытом на карантин китайском городе Ухань, рассказали об особенностях жизни.

Об этом сообщает Радо Свобода.

Город закрыли для въезда и выезда. Чтобы уберечься от вируса, люди носят маски. Их в аптеках хватает, но обычные маски не помогают. Ведь нужны особые, из плотного волокна, их нужно заказать через интернет.

"На них жутко взлетели цены. На TaoBao могут продавать маску за 600 юаней. В аптеках их уже нет, там спекуляция страшная. Китайцы жёсткий бизнес на этом сейчас делают", – говорят очевидцы.

#WuhanCoronavirus

— With the WHOLE city locked down from today, people in #Wuhan start FIGHTING for #food & daily supplies in local supermarkets



No wonder #CCPChina is sending out #army to guard major Train Stations & Airport!#ChinaPneumonia#ChinaVirus#Wuhan#WuhanSARSpic.twitter.com/kckctOjjA2