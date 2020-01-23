Все закрыто, с воздуха распыляют химикаты. Как живут люди в эпицентре коронавируса

/ Фото: REUTERS/Aly Song

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Еду привозят курьеры, всем советуют не выходить в общественные места. Люди, которые оказались в закрытом на карантин китайском городе Ухань, рассказали об особенностях жизни.

Об этом сообщает Радо Свобода.

Город закрыли для въезда и выезда. Чтобы уберечься от вируса, люди носят маски. Их в аптеках хватает, но обычные маски не помогают. Ведь нужны особые, из плотного волокна, их нужно заказать через интернет.

"На них жутко взлетели цены. На TaoBao могут продавать маску за 600 юаней. В аптеках их уже нет, там спекуляция страшная. Китайцы жёсткий бизнес на этом сейчас делают", – говорят очевидцы.

В городе не работает ни один вид транспорта: ни метро, ​​ни автобусы, ни такси. Школы закрыты, половина магазинов также не работает. Государственные учреждения закрыты. Работают только больницы и клиники.

По громкой связи объявили, что будут с вертолета распылять химикаты над городом от вируса. Так что горожанам лучше не появляться на улице с трех до девяти часов вечера.

"Люди напуганы, паника есть даже среди местных", – рассказывает белоруска Кристина из Уханя. Она говорит, что до последнего старалась не поддаваться эмоциям и рассудительно смотреть на обстоятельства.

"Но день назад у меня была ужасная паника. От безысходности, – описывает девушка то, что чувствует. – Выехать невозможно. И огромный риск заболеть именно на вокзалах, в аэропортах. Пока выхода из ситуации нет. Остается только ждать и верить в лучшее ", – говорит девушка.

Поговорили с парой из России, которая живёт и работает в китайском Ухане — и осталась там после того, как город "закрыли" из-за распространения вируса.



"Есть ребята, которые сидят на панике, а есть те, кто даже не слышал про коронавирус" https://t.co/12loboccmtpic.twitter.com/GzUknCMQv4 — TJ (@tjournal) January 23, 2020

Другие очевидцы рассказывают, что в общественных местах вообще нет людей.

"Напряжение небольшое есть в воздухе, это чувствуется", – рассказывают российские музыканты, которые приехали в китайский город.

Они считают, что главное — не есть мясо и рыбу и не контактировать с животными. Не контактировать с людьми, не ходить в общественные места и постоянно мыть руки.

"Есть самый главный рынок по деликатесам и дичи, которую китайцы отлавливают: енотов, хорьков и летучих мышей, и едят их. Говорят, что кто-то съел енота или хорька. Этот рынок уже закрыт, там военные и колючая проволока, этот район оцеплен", – такие мифы тем временем бытуют в местных чатах.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае возросло до 644 человек. Погибли 18 жителей. Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах — Таиланде (три случая), Вьетнаме (два), Республике Корея, Сингапуре, США и Японии (по одному заболевшему).

Напомним, что ранее появилась онлайн-карта распространения опасного коронавируса по миру.

Напомним, 23 января в международном аэропорту "Борисполь" созвали экстренное заседание по ситуации вокруг распространения вируса из Китая. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, закрывать воздушные ворота в страны Азии здесь не собираются.

Впрочем, в "Борисполе" разработали схему действий в случае вирусной опасности. Как будут спасать украинцев – смотрите в сюжете:

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