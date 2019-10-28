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Метеорологи предупредили о грядущем извержении одного из вулканов

28 октября, 08:49

К центральной части вулкана запрещено приближаться на расстояние ближе 2 км

Вулкан Синдаке

Вулкан Синдаке

Национальное метеорологическое управление Японии в понедельник повысило со второго до третьего по пятибалльной шкале уровня опасности извержения вулкана Синдаке на острове Кутиноерабу (юго-западная префектура Кагосима). Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства, передает УНН.

К центральной части вулкана запрещено приближаться на расстояние ближе 2 км.

"Вулканическая активность на острове увеличилась в диапазоне 2 км от кратера. В результате может произойти извержение с выбросами крупных пород и пирокластических потоков", – отмечает управление.

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Последний раз Синдаке извергался в 2015 году. Тогда с острова были эвакуированы около 130 человек, никто не пострадал.

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Площадь Кутиноерабу, на котором расположен вулкан, составляет всего 38 кв. км. Там находится несколько пансионатов с горячими источниками, а сам остров полностью входит в состав национального парка Кирисима-Яку.

Как "Сегодня" писали ранее, на Сицилии проснулся вулкан – Стромболи. 28 августа окрестности горы засыпало песком, пеплом и прочим вулканическим материалом. Извержение ощущалось туристами и жителями острова и других близких к нему мест на архипелаге. Очень высокий столб дыма было видно за много километров.

Кроме того, сообщалось об очередном извержении мексиканского вулкана Попокатепетля, который 13 августа выбросил на километровую высоту в небо столб пепла, водяного пара и газов, после чего устроил другое зрелище и разбросал вокруг себя раскаленные камни.

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