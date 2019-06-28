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Мэй планириует заявит Путину, что виновные в отравлении Скрипалей должны предстать перед судом

28 июня, 04:10

Лондон считает Москву причастной к отравлению в марте прошлого года в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

Тереза Мэй. Фото: REUTERS/Darren Staples
Тереза Мэй. Фото: REUTERS/Darren Staples.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявит на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке, что лица, ответственные за отравление Скрипалей, должны предстать перед правосудием. Об этом информировала в пятницу газета The Independent.

"Я собираюсь абсолютно четко изложить позицию, которой придерживается Великобритания в вопросе о том, что произошло в Солсбери. Мы полагаем, что эти лица должны быть привлечены к судебной ответственности", — приводит издание слова Мэй.

Лондон считает Москву причастной к отравлению в марте прошлого года в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, ранее журналисты определили местонахождение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – они утверждают, что россияне живут на юге Англии под наблюдением врачей.

Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

Ранее сообщалось, что дом в британском Солсбери, в котором находится квартира пережившего покушение ГРУ бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля, демонтируют. 

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ТАСС

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