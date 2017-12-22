Мэй прокомментировала присутствие российского шпиона на ее встрече с Гройсманом
По словам премьер-министра Великобритании, задержание Ежова – это дело украинской власти
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что ей известно об аресте "российского шпиона", который летом работал с ней на личной встрече с премьером Владимиром Гройсманом в июле. Об этом сообщает The Telegraph.
В частности, Ежов переводил разговор лидеров на такие темы, как британская военная помощь Киеву, поддержка Великобритании для укрепления киберзащиты Украины и санкции против России.
"Я знаю о человеке из Украины, который посетил летом Даунинг-стрит", – заявила она, добавив, что принятые меры – это дело украинской власти.
В свою очередь глава британского МИД Борис Джонсон накануне своего визита в Россию заявил, что этот инцидент подчеркивает необходимость обеспечения того, чтобы "Украина не была охвачена неправильным влиянием".
"Я думаю, возможно, этот эпизод показывает, что работая с реальными трудностями и рисками, украинское правительство нуждается в большой поддержке", – заявил Джонсон.
20 декабря сотрудники Службы безопасности уличили Станислава Ежова, переводчика украинского премьера, в деятельности в интересах спецслужб России.
Ежов, как утверждают спецслужбы,собирал информацию о заграничных поездках и переговоры украинского премьера, чтобы потом передать эти данные представителям российских спецслужб лично или через электронную почту, настаивает СБУ.
Гройсман давно знал о шпионской деятельности своего сотрудника. Он рассказал, что СБУ следила за Ежовым минимум несколько месяцев.