Мэй прокомментировала присутствие российского шпиона на ее встрече с Гройсманом

Вчера, 13:13

По словам премьер-министра Великобритании, задержание Ежова – это дело украинской власти

Тереза Мэй. Фото: AFP
Тереза Мэй. Фото: AFP

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что ей известно об аресте "российского шпиона", который летом работал с ней на личной встрече с премьером Владимиром Гройсманом в июле. Об этом сообщает The Telegraph.

В частности, Ежов переводил разговор лидеров на такие темы, как британская военная помощь Киеву, поддержка Великобритании для укрепления киберзащиты Украины и санкции против России.

"Я знаю о человеке из Украины, который посетил летом Даунинг-стрит", – заявила она, добавив, что принятые меры – это дело украинской власти.

В свою очередь глава британского МИД Борис Джонсон накануне своего визита в Россию заявил, что этот инцидент подчеркивает необходимость обеспечения того, чтобы "Украина не была охвачена неправильным влиянием".

"Я думаю, возможно, этот эпизод показывает, что работая с реальными трудностями и рисками, украинское правительство нуждается в большой поддержке", – заявил Джонсон.

20 декабря сотрудники Службы безопасности уличили Станислава Ежова, переводчика украинского премьера, в деятельности в интересах спецслужб России.

Ежов, как утверждают спецслужбы,собирал информацию о заграничных поездках и переговоры украинского премьера, чтобы потом передать эти данные представителям российских спецслужб лично или через электронную почту, настаивает СБУ.

Гройсман давно знал о шпионской деятельности своего сотрудника. Он рассказал, что СБУ следила за Ежовым минимум несколько месяцев.
Великобритания, Гройсман, мэй, ежов
Источник:

Европейская правда

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