Между Индией и Пакистаном новое обострение: на границе снова стреляют

Не менее четырех человек ранены в Индии при обстреле с пакистанской стороны

Фото: AFP

Между Индией и Пакистаном новое обострение: на границе снова стреляют //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/726/378/5c7726378c704.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/726/378/5c7726378c704.jpg 2019-03-11T08:39:00+02:00 Другие страны Не менее четырех человек ранены в Индии при обстреле с пакистанской стороны

По меньшей мере четверо гражданских лиц, в том числе одна женщина, получили в минувшие сутки ранения в северном индийском штате Джамму и Кашмир при обстрелах с подконтрольной Пакистану стороны. Об этом сообщает в понедельник телеканал NDTV.

По его данным, огонь, в том числе с применением минометов, велся в округе Барамулла. Индийская армия открыла ответный огонь.

7 марта Индия потребовала от Пакистана немедленно прекратить обстрелы подконтрольной Нью-Дели территории Кашмира, в ходе которых на минувшей неделе погибло не менее четырех мирных жителей. По информации индийской стороны, представители армейского командования двух стран провели беседу по системе экстренной связи. Индия заявила, что, если пакистанские военные не прекратят обстрелы через линию контроля, их ждут "самые серьезные последствия".

В свою очередь Исламабад также обвиняет индийских военных в "неспровоцированных обстрелах" подконтрольной Пакистану территории.

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на автоколонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя радикально сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

Ситуация в Джамму и Кашмире – единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опроверг эти заявления.

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