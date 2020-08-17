Между Израилем и ОАЭ впервые установлена телефонная связь

Ранее абоненты слышали сообщение о невозможности связи между номерами

Между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами на фоне нормализации отношений между государствами появилась телефонная связь. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Как уточняет издание, ранее абоненты слышали записанное на арабском и английском языках сообщение, что "соединение с израильскими номерами невозможно".

Разумеется с развитием интернета у людей появилась возможность связываться друг с другом с помощью иных средств, но даже звонки с помощью интернета часто прерывались.

Ранее мы сообщали, что 13 августа президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и шейх, коронованный принц Абу-Даби и главнокомандующий армии Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммад ибн Заид заявили о том, что достигли соглашения о полной нормализации взаимоотношений Израиля и ОАЭ.

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Сообщалось, что в ближайшие недели делегации из Израиля и ОАЭ встретятся, чтобы подписать двусторонние соглашения об инвестициях, туризме, прямых перелетах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергии, охране здоровья, культуре, окружающей среде, обоюдном открытии посольств и других областях.

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В ответ Палестина отозвала своего посла из Объединенных Арабских Эмиратов, назвав стремление Абу-Даби нормализовать отношения с Израилем "предательством Аль-Акса, Иерусалима и палестинского дела".

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