Между Израилем и ОАЭ впервые установлена телефонная связь

Между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами на фоне нормализации отношений между государствами появилась телефонная связь. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Как уточняет издание, ранее абоненты слышали записанное на арабском и английском языках сообщение, что "соединение с израильскими номерами невозможно".
Разумеется с развитием интернета у людей появилась возможность связываться друг с другом с помощью иных средств, но даже звонки с помощью интернета часто прерывались.
Ранее мы сообщали, что 13 августа президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и шейх, коронованный принц Абу-Даби и главнокомандующий армии Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммад ибн Заид заявили о том, что достигли соглашения о полной нормализации взаимоотношений Израиля и ОАЭ.
Сообщалось, что в ближайшие недели делегации из Израиля и ОАЭ встретятся, чтобы подписать двусторонние соглашения об инвестициях, туризме, прямых перелетах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергии, охране здоровья, культуре, окружающей среде, обоюдном открытии посольств и других областях.
В ответ Палестина отозвала своего посла из Объединенных Арабских Эмиратов, назвав стремление Абу-Даби нормализовать отношения с Израилем "предательством Аль-Акса, Иерусалима и палестинского дела".
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