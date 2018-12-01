Между Южной Кореей и КНДР запустили первый за десятилетие поезд

Сегодня, 01:44

Цель – проверить состояние железнодорожных путей для их дальнейшей модернизации

 


фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

Первый поезд за последнее десятилетие отправился из Южной Кореи, которая начала разминирование границы с КНДР, до Северной Кореи.

Решение относительно сообщения железнодорожных путей на Корейском полуострове было принято лидерами стран на встрече ранее в этом году, сообщает DW.

В течение 18-дневной поездки эксперты из обеих Корей вместе проедут более 2600 километров почти через всю Северную Корею. Обзор состояния железнодорожных путей должен показать, какие работы необходимо провести для их модернизации.

Из Южной Кореи отправилось шесть вагонов, среди которых, в частности, цистерна с 55 тоннами дизельного топлива для обеспечения бесперебойного движения поезда, вагон-генератор, вагон с сидячими местами, спальный купейный вагон, вагон для проведения совещаний, а также вагон с водой для душевых кабин и прачечной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

До разделения Кореи в 1948 году Север с Югом соединяли две железнодорожные линии – одна на западе, другая – на востоке. Восстановление западной линии между странами в 2007 году было одним из первых жестов примирения. Руководство обеих стран предполагает, что до конца 2018 года произойдет соединение железных дорог Юга и Севера. Сеул выделил около 57 миллионов долларов США на программу ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры КНДР.

Как сообщалось, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе первого за десятилетие межкорейского саммита в апреле подписали совместную декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. В число договоренностей вошел пункт о намерении соединить железные и автомобильные дороги двух стран.

Напомним, на этом фоне глава КНДР Ким Чен Ын заговорил об объединении двух Корей. Глава КНДР рассчитывает, что граждане Северной и Южной Кореи в будущем смогут свободно пересекать границу между обеими странами.

Впрочем, согласно экспертным прогнозамобъединение Корей может вызвать финансовый кризис на Юге.
Корея, поезд, железная дорога, КНДР, Южная Корея

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

фото AFP

США и Южная Корея уменьшат масштаб совместных учений

22 Ноября, 03:44

Военные маневры Foal Eagle с участием всех родов войск, которые ежегодно проводятся в Южной Корее, будут "сокращены в масштабах"

Другие страны

pixabay.com

Южная Корея отблагодарила КНДР за грибы мандаринами

11 Ноября, 23:14

Мандарины упаковали в 20 тысяч коробок и разделили на четыре партии
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

Историческая поездка: Ким Чен Ын собирается в Сеул

1 Ноября, 14:06

О грядущей поездке рассказал президент Южной Кореи, не уточнив ни дату, ни прочие детали предстоящего визита

Экономика

Фото: Pixabay

Объединение Корей может вызвать финансовый кризис на Юге - эксперт

25 Октября, 10:01

Специалист объяснил, почему процесс практически невозможен в ближайшие 20 лет

США

Дональд Трамп. Фото: GETTY

Южная Корея не отменит санкции против КНДР без согласия США - Трамп

11 Октября, 10:00

Сеул рассматривает возможность ослабления санкционного режима в отношении Пхеньяна

Другие страны

Фото: из открытых источников

Южная Корея начала разминирование границы с КНДР

1 Октября, 13:54

К югу от границы между КНДР и Южной Кореей установлено не менее 2 миллионов мин
Загрузка...