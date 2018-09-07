Международная коалиция во главе с США начала военные учения св Сирии

Центральное командование американских ВС отметило, что представители коалиции проинформировали о проведении учений российскую сторону

Силы возглавляемой США международной коалицией по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" начали в пятницу военные учения на востоке Сирии, предварительно уведомив об этом российскую сторону. Об этом сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) американских ВС, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

"Коалиционные силы, участвующие в операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve), 7 сентября проводят учения на востоке Сирии, чтобы отточить свои боевые навыки для проведения контртеррористических операций", - говорится в сообщении.

Центральное командование американских ВС отметило, что представители коалиции проинформировали о проведении учений российскую сторону, чтобы избежать "недопонимания или эскалации напряженности".

Напомним, президент США Дональд Трамп, ранее настаивавший на скорейшем выводе американских войск из Сирии, теперь согласился с новой стратегией, предусматривающей бессрочное сохранение военного присутствия Соединенных Штатов на сирийской территории.

Также Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут "очень злы", если в Идлибе произойдет кровопролитие.

По словам Трампа, сложившаяся ситуация в этой провинции "очень печальная".

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Как сообщалось, российская авиация нанесла 20 ударов по позициям повстанцев в Идлибе. В бомбардировках принимали участие три самолета. Они вылетели с расположенной в провинции Латакия авиабазы "Хмеймим"

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предостерег от безрассудной атаки на Идлиб.