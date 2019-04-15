МИД Германии выступает за проведение выборов в Венесуэле

Также они заявили, что выступают за деэскалацию конфликта в стране

Фото: Pixabay

Германия продолжает настаивать на деэскалации ситуации в Венесуэле и выступает за проведение выборов главы государства. Об этом заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар на брифинге 15 апреля в Берлине.

"Мы выступаем за деэскалацию ситуации, не хотим дальнейшей милитаризации конфликта", — сказала она.

"Выступаем за проведение свободных, честных и мирных выборов президента", — отметила Адебар. Лидера оппозиции Хуана Гуайдо она назвала "единственной легитимной с точки зрения демократии силой в Венесуэле".

23 января Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали страны Евросоюза, 15 стран-членов Организации американских государств, США, Канады, Израиля и многих других государств, включая Украину.

Мадуро в свою очередь назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Политические противники венесуэльского правительства не намерены садиться за стол переговоровс его представителями. Об этом вновь заявил в среду лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо, выступая на митинге в столице страны.

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