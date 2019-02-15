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МИД Македонии уведомил стран - участниц ООН о смене государственного названия

Сегодня, 01:10

Правительство республики стало первым государственным учреждением, изменившим название официального сайта с указанием нового наименования

Фото: AFP
МИД Македонии уведомил стран - участниц ООН о смене государственного названия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/1dd/798/5c61dd7985d20.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/1dd/798/5c61dd7985d20.jpg Другие страны Правительство республики стало первым государственным учреждением, изменившим название официального сайта с указанием нового наименования

Министерство иностранных дел Республики Северная Македония уведомило о смене названия страны секретариат ООН, стран — участниц и стран — наблюдателей ООН, а также все международные и региональные организации. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении ведомства.

 

"Министерство иностранных дел информирует, что 14 февраля 2019 года Республика Северная Македония, согласно обязательствам Окончательного соглашения между Скопье и Афинами, направило три вербальные ноты: вербальную ноту от имени Постоянной комиссии в адрес секретариата ООН, вербальную ноту от имени Постоянной комиссии в адрес стран — участниц и стран — наблюдателей ООН, а также вербальную ноту от имени министерства иностранных дел в адрес всех международных, многосторонних и региональных организаций, оповещая о соответствующих изменениях", — говорится в сообщении македонского внешнеполитическое ведомства.

Во вторник Министерство иностранных дел Греции направило вербальную ноту МИД Македонии, в которой уведомило Скопье о завершении исполнения обязательств, проистекающих из Преспанского соглашения, а также о ратификации протокола о членстве Македонии в НАТО.

Македонская сторона, в свою очередь, официально начала использование нового названия "Республика Северная Македония". Правительство республики стало первым государственным учреждением, изменившим название официального сайта с указанием нового наименования.

В тот же день Скопье и Афины в совместном письме проинформировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о дате вступления в силу Окончательного соглашения, согласно которому бывшая югославская республика официально переименовывается в Республику Северная Македония.

Напомним, Македония официально сменила название. Бывшая югославская республика Македония официально стала Северной Македонией.

Напомним, 6 февраля постоянные представители всех 29 стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО. Следующий шаг на десятилетнем пути страны в Североатлантический альянс – ратификация протокола парламентами уже находящихся в составе альянса государств, после чего он поступит для ратификации в парламент Македонии. Как ожидается, этот процесс завершится уже в этом году, после чего на декабрьском саммите НАТО в Лондоне, на котором блок отметит свое 70-летие, страна официально станет его 30-м членом.

Как известно, для этого Македонии пришлось внести поправки в конституцию и сменить свое название с "Республики Македония" на "Республику Северная Македония".

Как мы уже писали, это стало возможным после заключения так называемого Преспанского соглашения с Грецией, которая выступала против вступления страны в НАТО из-за региона Македония, который входит в Грецию.

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Тег Македония

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Источник:

ТАСС

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