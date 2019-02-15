МИД Македонии уведомил стран - участниц ООН о смене государственного названия
Правительство республики стало первым государственным учреждением, изменившим название официального сайта с указанием нового наименования
Министерство иностранных дел Республики Северная Македония уведомило о смене названия страны секретариат ООН, стран — участниц и стран — наблюдателей ООН, а также все международные и региональные организации. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении ведомства.
"Министерство иностранных дел информирует, что 14 февраля 2019 года Республика Северная Македония, согласно обязательствам Окончательного соглашения между Скопье и Афинами, направило три вербальные ноты: вербальную ноту от имени Постоянной комиссии в адрес секретариата ООН, вербальную ноту от имени Постоянной комиссии в адрес стран — участниц и стран — наблюдателей ООН, а также вербальную ноту от имени министерства иностранных дел в адрес всех международных, многосторонних и региональных организаций, оповещая о соответствующих изменениях", — говорится в сообщении македонского внешнеполитическое ведомства.
Во вторник Министерство иностранных дел Греции направило вербальную ноту МИД Македонии, в которой уведомило Скопье о завершении исполнения обязательств, проистекающих из Преспанского соглашения, а также о ратификации протокола о членстве Македонии в НАТО.
Македонская сторона, в свою очередь, официально начала использование нового названия "Республика Северная Македония". Правительство республики стало первым государственным учреждением, изменившим название официального сайта с указанием нового наименования.
В тот же день Скопье и Афины в совместном письме проинформировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о дате вступления в силу Окончательного соглашения, согласно которому бывшая югославская республика официально переименовывается в Республику Северная Македония.
Напомним, Македония официально сменила название. Бывшая югославская республика Македония официально стала Северной Македонией.
Напомним, 6 февраля постоянные представители всех 29 стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО. Следующий шаг на десятилетнем пути страны в Североатлантический альянс – ратификация протокола парламентами уже находящихся в составе альянса государств, после чего он поступит для ратификации в парламент Македонии. Как ожидается, этот процесс завершится уже в этом году, после чего на декабрьском саммите НАТО в Лондоне, на котором блок отметит свое 70-летие, страна официально станет его 30-м членом.
Как известно, для этого Македонии пришлось внести поправки в конституцию и сменить свое название с "Республики Македония" на "Республику Северная Македония".
Как мы уже писали, это стало возможным после заключения так называемого Преспанского соглашения с Грецией, которая выступала против вступления страны в НАТО из-за региона Македония, который входит в Грецию.
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