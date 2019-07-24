МИД: На затонувшем в Мавритании траулере находились 29 украинцев

Мавританская сторона провела спасательную операцию

Фото: "Думская".

Министерство иностранных дел Украины и Посольство Украины в Марокко располагает информацией, что на океанском траулере "Иван Голубец", на котором возник пожар у берегов Мавритании, находились почти три десятка граждан Украины, передает "Крым.Реалии".

В министерстве в ответ на запрос издания сообщили, что судно-траулер "Иван Голубец" затонуло в территориальных водах Мавритании в ночь с 21 на 22 июля. По предварительным данным на борту находились 86 членов экипажа, 29 из которых - украинцы.

"Мавританская сторона провела спасательную операцию. Экипаж судна спасен и размещен в гостиницах г. Нуадибу. В то же время, судьба одного гражданина Украины остается неизвестной, его поиски продолжаются", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

По сообщению пресс-службы, в течение двух суток запланировано "документирования пострадавших граждан Украины проездными документами с целью их возвращения на родину".

Напомним, 20 июля у берегов Мавритании загорелся украинский океанский траулер "Иван Голубец", на борту которого на момент возгорания находились 90 человек – граждане Украины и России. Пожар начался в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер "Маршал Крылов". Сообщалось, что погиб один моторист и есть пострадавшие.





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