МИД предупредил украинцев об опасности поездок популярную у туристов страну
В ведомстве рекомендуют учитывать существующие в этой стране риски
Министерство иностранных дел Украины предупредило украинцев об опасности во время поездок в Тунис. Об этом сообщат пресс-служба Департамента консульской службы внешнеполитического ведомства.
Департамент МИД рекомендует учитывать существующие в этой стране риски, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы.
"В Тунисе стартует туристический сезон. В этой связи рекомендуем украинским туристам учитывать существующие в этой стране риски по безопасности, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы, вероятностью проведения стихийных акций протеста и тому подобное. Следует также учитывать, что продолжающийся вооруженный конфликт в соседней Ливии и сложная внутриполитическая ситуация в Алжире имеют негативное влияние на ситуацию в Тунисе", – сообщили в МИД.
Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов на территории трех церквей и трех отелей.
Число жертв серии взрывов, которые прогремели в нескольких городах Шри-Ланки на католическую Пасху, достигло 321. Ответственность за взрывы взяла на себя ИГИЛ.
Разведывательные службы Шри-Ланки полагают, что боевики террористической организации "Исламское государство" могут предпринять новые атаки в туристических зонах Азии и Африки, подобные той, что была предпринята на Шри-Ланке.Полагается, что покидающие Ирак и Сирию боевики ИГИЛ теперь сосредоточатся на проведении атак на курортах. Уязвимыми в плане возможности новых терактов осведомленные источники издания называют Индию, Мальдивы, а также туристические места в Кении и Танзании.
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