МИД РФ: Погибшие российские журналисты въезжали в африканскую страну как туристы

Сегодня, 11:59

Их редакционные удостоверения были просрочены

Фото: twitter.com/lifenews_ru
Фото: twitter.com/lifenews_ru

Российские журналисты, погибших в Центральноафриканской Республике, оформляли въезд в страну в качестве туристов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

"Наше посольство и центральный аппарат МИД запросили посольство ЦАР в Москве относительно тех документов, на основе которых был оформлен въезд россиянам. Мы теперь знаем, что они оформляли въезд на территорию ЦАР как туристический, – подчеркнула дипломат. – Не были ими поданы соответствующие заявления относительно журналистской деятельности".

"При себе, когда их обнаружили, у них были редакционные удостоверения различных СМИ, но просроченные", – добавила она.

Ранее мы писали, что российских журналистов в Центральноафриканской Республике могли убить боевики мусульманского повстанческого движения "Селека". 

Ранее посольство России в ЦАР сообщило о гибели в республике трех человек в районе города Сибю, на севере от столицы республики – города Банги. В МИД РФ позже сообщили, что при убитых, чьи тела были обнаружены 30 июля, найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.
Россия, убийство, журналисты, Африка, мид рф
Источник:

ТАСС

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