МИД РФ: Погибшие российские журналисты въезжали в африканскую страну как туристы

Российские журналисты, погибших в Центральноафриканской Республике, оформляли въезд в страну в качестве туристов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наше посольство и центральный аппарат МИД запросили посольство ЦАР в Москве относительно тех документов, на основе которых был оформлен въезд россиянам. Мы теперь знаем, что они оформляли въезд на территорию ЦАР как туристический, – подчеркнула дипломат. – Не были ими поданы соответствующие заявления относительно журналистской деятельности".

"При себе, когда их обнаружили, у них были редакционные удостоверения различных СМИ, но просроченные", – добавила она.

Ранее мы писали, что российских журналистов в Центральноафриканской Республике могли убить боевики мусульманского повстанческого движения "Селека".

Ранее посольство России в ЦАР сообщило о гибели в республике трех человек в районе города Сибю, на севере от столицы республики – города Банги. В МИД РФ позже сообщили, что при убитых, чьи тела были обнаружены 30 июля, найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.