МИД Украины проверяет информацию о задержании украинцев в Грузии

Сегодня, 14:12

СМИ сообщают о задержании уже семи, а не пяти человек

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украинский консул проверяет данные о вероятном задержании в Грузии граждан Украины, сообщил начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич в Twitter.

"Консул проверяет информацию о возможном задержании в Грузии граждан Украины. По результатам получения официального подтверждения или опровержения этой информации дополнительно сообщим", – написал он.

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В тоже время СМИ со ссылкой на комментарии МВД сообщают уже о семи задержанных. При этом, в министерстве ведут следствие по статье, которая касается незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия, боевых материалов и взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что грузинской столице, в гостинице "Альянс", минувшей ночью задержали пятерых украинских граждан, в том числе бывшего грузинского военнослужащего Луку Чхетия, воевавшего в батальоне "Донбасс".

Также мы писали, что в Греции по состоянию на начало марта 2018 задержали 148 граждан Украины, 132 из них – по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. 
Грузия, задержание, граждане Украины
Источник:

"Сегодня"

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