Мигранты штурмуют границу с Грецией: что происходит в Турции

Турция заявила, что больше не будет сдерживать поток беженцев после обстрела в сирийском Идлибе

Турецкая армия уничтожила военный аэродром в Сирии вблизи Алеппо. Боевые действия обостряются в ближневосточной стране. Наиболее ожесточенное противостояние на территории северо-западной провинции Идлиб. Бои происходят между российскими войсками, которые стоят на стороне правительства Басара Асада, и силами Турции. Анкара усиливает наступление и мстит за своих армейцев. 36 солдат погибли из-за авиаудара войск Сирии и России.

На турецко-греческой границе – у города Эдирне мигранты штурмуют забор с колючей проволокой и забрасывают камнями полицию. Те отвечают резиновыми пулями и слезоточивым газом. Греция пытается воспрепятствовать проникновению нелегалов на свою территорию после того, как путь в Европу для них открыла Турция. Анкара утверждает, что уже пропустила в ЕС более 100 тысяч мигрантов. Афины эту информацию опровергают. Говорят, что границу пересекли шесть сотен человек, еще 10 тысячам въезд запретили, а на границах усилили военное присутствие.

Стелиос Петсас представитель правительства Греции:

"В последние дни Греция оказалась под давлением неожиданного, организованного массового передвижения людей до наших наземных и морских границ. Это движение организует и поддерживает Турция. При таких условиях – считаем ситуацию серьезной угрозой нашей национальной безопасности".

Турция заявила, что больше не будет сдерживать поток беженцев после обстрела в сирийском Идлибе, где, по последним данным, погибли 36 турецких военных. В ответ на авиаудар, в котором Анкара обвиняет силы Башара Ассада и его российских союзников, Турция объявила о проведении на северо-западе Cирии операции "Весенний щит". Министр обороны отметил, что воевать с Россией не хотят, но должны защищаться.

Хулуси Акар, министр обороны Турции:

"Мы продолжаем наши операции в Идлибе, чтобы обеспечить перемирие, остановить миграцию и человеческие трагедии в регионе, защитить наших армейцев и границы. Нашей целью является только сторонники режима Асада, которые атакуют турецких военных".

Чтобы отомстить за своих воинов, накануне Турция нанесла новые удары по целям в Сирии. Отчитывается об уничтожении двух тысяч бойцов Асада, сотни танков, семи десятков артиллерийских установок и даже двух бомбардировщиков Су-24. Сирийцы сообщили – пилоты успешно добрались земли на парашютах.

Гражданская война в Сирии продолжается уже девятый год. Россия поддерживает действующую власть. Турция – сирийскую оппозицию, которая сейчас фактически контролирует только провинции Идлиб. В конце недели российский и турецкий лидеры должны обсудить сирийский конфликта в Москве.

А тем временем в Турции прошли облавы у путинских пропагандистов. Полиция арестовала трех сотрудников Sputnik и их начальника, в офисе проходят обыски.

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Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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