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Михаил Саакашвили провел встречу с делегацией из Казахстана

27 августа, 16:35

Игорь Рец , Геннадий Петренко

Саакашвили также прокомментировал свое участие в грузинской избирательной кампании

Председатель исполнительного комитета Национальной рады реформ Михаил Саакашвили провел встречу с делегацией из Казахстана, в рамках которой была достигнута договоренность о сотрудничестве. Об этом Саакашвили рассказал, комментируя подготовку к Национальным выборам в Грузии.

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"Конечно, я активно включился в грузинскую избирательную кампанию, потому что в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся Национальные выборы.

Одновременно я продолжаю выполнять обязанности председателя исполнительного комитета Национальной рады реформ, как раз в рамках деятельности Нацрады я сегодня принимал у себя дома большую казахскую делегацию в составе известных бизнесменов, журналистов и политических активистов.

Мы договорились о сотрудничестве Нацсовета реформ и аналогичной структуры в Казахстане, была достигнута договоренность о международном центре Саакашвили в одном из казахских университетов. Я много рассказывал о наших планах в Украине, а также моем опыте реформ и в Грузии, и в Украине.

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В конце встречи мне подарили национальную казахскую одежду, составной частью которой является хлыст, который, как мне кажется сейчас очень нужен Украине для ускорения реформ!", – рассказал Саакашвили

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Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который в мае был назначен главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины теперь возвращается на родину.

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Грузия Казахстан Саакашвили Михеил Саакашвили

Источник: Сегодня

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