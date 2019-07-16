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Микроавтобус попал в ДТП в Иране: погибли более 10 человек

16 июля, 14:25

Из-за отказа тормозной системы микроавтобус упал с неровной дороги в лощину

Около 13 человек погибли, девять пострадали во вторник в результате ДТП с участием микроавтобуса близ города Хонсар в иранской провинции Исфахан в центральной части страны. Об этом сообщило агентство ИРНА со ссылкой на главу города Мансура Камали.

По его информации, автомобиль направлялся из населенного пункта Буин в Хонсар. Из-за отказа тормозной системы микроавтобус упал с неровной дороги в лощину. Среди погибших трое детей.

Ранее в Иране автоцистерна врезалась в пассажирский автобус, в результате вспыхнул пожар. Это произошло в провинции Курдистан. 

По предварительным данным, у цистерны отказали тормоза и она врезалась в автобус около автостанции. Из-за этого оба транспортных средства загорелись.

Демократическая партия Курдистана отмечает, что число погибших составляет 30 человек. Позже появилась информация о том, что люди атакуют автомобили иранской разведки и сил безопасности, "которые окружили место ДТП вместо того, чтобы помогать пострадавшим".

Также мы писали, что в ужасном ДТП в Иране погибло более 40 человек.

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Тег ДТП, Иран, погибшие

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Источник:

ТАСС

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