Микроавтобус попал в ДТП в Турции: семь человек погибли, 19 – ранены

Сегодня, 14:35

На юго-востоке страны столкнулись трактор и микроавтобус 

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На юго-востоке Турции столкнулись микроавтобус и трактор, погибли по меньшей мере семь человек, еще 19 получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ.

ДТП произошло рано утром в провинции Газиантеп. Трактор перевозил фермеров. На данный момент причина аварии неизвестна, проводится расследование.

Как сообщалось, в Эквадоре на "повороте смерти" разбился пассажирский автобус, перевозивший 500 кг наркотиков. В результате ДТП 23 человека погибли и 14 получили ранения.

За несколько месяцев до этого в провинции Манаби, перевернулся междугородний автобус, в результате аварии погибли 12 человек, еще 25 пострадали. Участок дороги, на котором произошло ДТП, также носит название "поворот смерти".

А в Финляндии автобус упал на железнодорожные пути в Куопио, в результате чего погибли четыре человека, более 20 пострадали.
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Источник:

ТАСС

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