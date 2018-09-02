Микроавтобус попал в ДТП в Турции: семь человек погибли, 19 – ранены

На юго-востоке Турции столкнулись микроавтобус и трактор, погибли по меньшей мере семь человек, еще 19 получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ.

ДТП произошло рано утром в провинции Газиантеп. Трактор перевозил фермеров. На данный момент причина аварии неизвестна, проводится расследование.

Как сообщалось, в Эквадоре на "повороте смерти" разбился пассажирский автобус, перевозивший 500 кг наркотиков. В результате ДТП 23 человека погибли и 14 получили ранения.

За несколько месяцев до этого в провинции Манаби, перевернулся междугородний автобус, в результате аварии погибли 12 человек, еще 25 пострадали. Участок дороги, на котором произошло ДТП, также носит название "поворот смерти".

А в Финляндии автобус упал на железнодорожные пути в Куопио, в результате чего погибли четыре человека, более 20 пострадали.