Милиция с народом: как силовики Беларуси братаются с протестующими (фото и видео)

В Минске пятые сутки продолжаются мирные акции протеста противников Александра Лукашенко, недовольных 26-летним правлением президента Беларуси. А тем временем все больше представителей силовых органов и армии выражают свою солидарность с протестующими.

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В сети появляются все новые фото и видео, подтверждающие факты братания людей в погонах с рядовыми гражданами.

Так, в Грушевке – спальном районе Минска – проехал автобус ОМОНа с громкоговорителем, людей просили: "Не выходите на проезжую часть, здесь небезопасно".

В еще одном спальном районе Минска – Серебрянке – проезжающий мимо активистов автомобиль милиции ритмично подавал звуковые сигналы под скандирование "Жыве Беларусь!", а сидевший в авто правоохранитель в такт сигналам взмахивал рукой, сжатой в кулак.

Видео: t.me/belamova

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В районе станции метро "Партизанская" в Минске люди тоже скандировали: "Милиция с народом!"

"Ведь можно же не бить и не убивать друг друга. Особенно, когда люди первыми не проявляют агрессию!" – заметил автор видео.

Кроме того, пользователи соцсетей выкладывают фото и видео братания милиции с народом.

/ Фото: Радио Свобода

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Напомним, за четверо суток массовых протестов в Беларуси силовики задержали около семи тысяч человек, сотни были зверски избиты и попали в больницы, также сообщалось о погибших.

А тем временем белорусы устроили неожиданный флешмоб: они весьма активно избавляются от символики силовиков – милиционеров, спецназовцев и бойцов внутренних войск – рвут шевроны, жгут погоны, спускают нашивки в унитаз.

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