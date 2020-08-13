Милиция с народом: как силовики Беларуси братаются с протестующими (фото и видео)

В Минске пятые сутки продолжаются мирные акции протеста противников Александра Лукашенко, недовольных 26-летним правлением президента Беларуси. А тем временем все больше представителей силовых органов и армии выражают свою солидарность с протестующими.
В сети появляются все новые фото и видео, подтверждающие факты братания людей в погонах с рядовыми гражданами.
Так, в Грушевке – спальном районе Минска – проехал автобус ОМОНа с громкоговорителем, людей просили: "Не выходите на проезжую часть, здесь небезопасно".
В еще одном спальном районе Минска – Серебрянке – проезжающий мимо активистов автомобиль милиции ритмично подавал звуковые сигналы под скандирование "Жыве Беларусь!", а сидевший в авто правоохранитель в такт сигналам взмахивал рукой, сжатой в кулак.
В районе станции метро "Партизанская" в Минске люди тоже скандировали: "Милиция с народом!"
"Ведь можно же не бить и не убивать друг друга. Особенно, когда люди первыми не проявляют агрессию!" – заметил автор видео.
Кроме того, пользователи соцсетей выкладывают фото и видео братания милиции с народом.
Напомним, за четверо суток массовых протестов в Беларуси силовики задержали около семи тысяч человек, сотни были зверски избиты и попали в больницы, также сообщалось о погибших.
А тем временем белорусы устроили неожиданный флешмоб: они весьма активно избавляются от символики силовиков – милиционеров, спецназовцев и бойцов внутренних войск – рвут шевроны, жгут погоны, спускают нашивки в унитаз.
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