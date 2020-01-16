Миллиардер ищет спутницу для полета на Луну: перечень критериев

Юсаку Маэдзава подробно рассказал, какую девушку хотел бы видеть рядом с собой

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава с помощью телешоу решил искать спутницу, с которой почти неделю будет путешествовать космосом, сообщает "Ранок з Україною". Бизнесмен планирует отправиться на Луну.

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава готов к полету на Луну / Фото: Сегодня

В Японии уже даже создали сайт проекта и объявили главные критерии для кандидаток.

Это должны быть одинокие девушки в возрасте от 20 лет, яркие личности, интересующихся космическими полетами, с хорошей физической подготовкой. Кроме того, они должны выступать за мир во всем мире. А еще важно, чтобы у девушки было чувство юмора.

Критерии миллиардера для кандидаток-космонавток / Фото: Сегодня

Стендап-комик Настя Дерская говорит, что у японцев чувство юмора довольно специфическое. Но даже несмотря на это, шутки должны быть уместными. Чтобы завоевать сердце японца, не стоит пытаться пошутить специально, считает Настя. Также стендап-комик не советует прибегать к черному юмору.

Юмор – вещь непростая, считает стендап-комик Анастасия Дерская / Фото: Сегодня

"Конечно, было бы круто, если бы была такая шутка, которую ты говоришь – и сразу очаровываешь миллиардера. Но если бы она была, я бы, конечно, давно бы стала уже женой какого-нибудь миллиардера. Так что ее нет, сами понимаете ", – говорит стендап-комик Анастасия Дерская.

А тем временем журналисты "Ранка з Україною" поинтересовались у украинок – хотят ли они выйти замуж за миллиардера и улететь с ним на Луну.

Киевлянка Анна ищет любви, а не миллиардов / Фото: Сегодня

"Вряд ли. Ну все-таки я ищу любви, и деньги здесь не само главное", – говорит 23-летняя киевлянка Аня. "Я японского языка не знаю", – улыбается еще одна девушка. "Если полет с возвратом на Землю, то полетела бы", – говорит 22-летняя жительница Киева Анжелика.

Некоторые из девушек поделились секретами – чем бы они покоряли японского миллиардера.

"Есть такая классная математическая формула – там корень очень такой большой, я бы ему рассказала, нарисовала и объяснила", – говорит с улыбкой 20-летняя жительница столицы Мирослава.

Одна из киевлянок сказала, что спела бы японцу песню "Несе Галя воду".

Всего из 10 опрошенных девушек только две сказали, что согласились бы на предложение бизнесмена Юсаку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Читайте также: Любовь с первого взгляда: психология отношений

По поводу предложения японца высказались и журналистки редакции "Ранка з Україною".

"На самом деле я бы никогда не добивалась бы миллиардера. Я бы полетела с миллиардером японским не только на Луну, а возможно бы – на всю жизнь, если бы это была настоящая хорошая любовь", – призналась журналистка "Ранка з Україною" Владислава Шпаковская.

"Если бы я искала различные методы, как найти мужа, и не знала, что делать, то это было бы интересно. Если ты соглашаешься улететь, то 100% ты должна быть такой же по характеру, как и он", – считает еще одна журналистка программы Александра Сулименко.

Именно родство душ, подлинность и искренность станут самыми главными козырями для того, кто все же решится покорить сердце миллиардера, утверждает международная сваха Наталья Коваль.

Международная сваха Наталья Коваль считает, что с любимым человеком надо быть "на одной волне" / Фото: Сегодня

"Накачанные губы, другие части тела сейчас не работают. А работают действительно настоящие формы, настоящий ум и настоящая энергия", – говорит международная сваха Наталья Коваль.

А еще с любимым человеком надо быть на одной волне, говорит Наталья.

"Если он играет в теннис – играть с ним в теннис. Если он катается на роликах – брать ролики и что-то делать вместе", – советует Наталья.

Именно такие действия могут привести не только к полету в месяц, но и к свадьбе. Репост твита миллиардера Юсаку сделал даже Илон Маск. Так что шансы увидеть первую в мире свадьбу в космосе – есть.

Телеведущая "Ранку з Україною" Мария Мельник готова стать ведущей свадебной церемонии для "лунных" молодоженов / Фото: Сегодня

"Я думаю, что это событие однозначно вошло бы в историю космоса, человечества", – говорит ведущая программы "Ранок з Україною" Мария Мельник.

Телеведущая Мария Мельник – еще и отличная ведущая свадеб, и говорит, что в космосе праздник для молодоженов провела бы бесплатно.

"На Луне бы у нас была бы выездная церемония. Там, говорят, что вес намного меньше. О свадебном платье, о котором мечтает каждая девушка с самого детства, наверное, здесь говорить не стоит. А что касается банкета, то это, действительно, было бы интересно. Никакой традиции, видимо не сохранится. Украинской традиции мыть тещи ноги тоже не будет, там – гравитация", – с улыбкой говорит Мария Мельник.

Ранее "Сегодня" рассказывали о готовящемся полете на Марс. Один из тех, кто намерен стать астронавтом НАСА – Сергей Якимов из Житомира. Он попал в список 100 претендентов на первый полет человека к Марсу в рамках проекта Mars One.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама