Миллиарды кредитов и военная помощь: Китай озвучил масштабные планы по Африке

Сегодня, 13:45

Пекин намерен поддерживать Африку финансовыми вливаниями и военной помощью

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Фото: AFP
Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Фото: AFP

Китай будет развивать дружбу, солидарность и экономические связи со странами Африки, отвергая в мировой экономике протекционизм и односторонние действия. Об этом заявил в понедельник, 3 сентября, председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Форума сотрудничества Китая и Африки (FOCAC-2018). В нем принимают участие главы государств и правительств около 50 африканских государств, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и руководители ряда региональных организаций.

"Дружба и сотрудничество Китая и Африки имеют огромные перспективы, мы можем выковать еще более прочные отношения всестороннего стратегического партнерства", - сказал китайский председатель.

Си Цзиньпин также заявил, что Китай будет продолжать оказывать военную помощь Африканскому союзу и создаст специальный Китайско-Африканский фонд мира и безопасности для финансирования проектов в сфере безопасности.

"Китай принял решение создать Китайско-Африканский фонд мира и безопасности для стимулирования нашего сотрудничества в области поддержания мира и стабильности, правоохранительной сфере, а также в рамках миротворческой деятельности. Китай продолжит оказывать военную помощь Африканскому союзу", - указал глава государства.

Также по его словам, Китай намерен инвестировать в страны Африки в общей сложности 60 млрд долларов в виде инвестиций, межправительственной помощи и кредитных линий.

Как отметил Си Цзиньпин, по меньшей мере 10 млрд будут инвестированы в ближайшие три года.

Ранее мы уже писали, что китайцы решили взять шефство над Африкой.

Напомним, Китай открыл первую военную базу за пределами страны – в Африке.
Китай, Африка, Си Цзиньпин
Источник:

ИТАР-ТАСС

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