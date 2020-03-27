"Миллионы могут умереть" – глава ВОЗ дал тревожный прогноз о короновирусе

Действия, к которым страны прибегают сейчас, будут иметь последствия для последующих десятилетий

Без агрессивных действий во всех странах "миллионы могут умереть" от вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заявил в видеообращении, которое показали лидерам стран на саммите G20, передает "Радио свобода".

"Мы знаем, что цена, которую мы, в конце концов, заплатим, зависит от выбора, который мы сделаем сейчас. Это глобальный кризис, который требует глобальной реакции", – отметил Гебреисус, отметив "жертвы", на которые пришлось решиться значительному количеству стран. Речь идет о закрытии школ и предприятий и призывы к гражданам оставаться дома.

"Эти меры частично уменьшат влияние эпидемии, но не погасят ее. Мы должны сделать больше. Действия, к которым мы прибегаем сейчас, будут иметь последствия для последующих десятилетий", – указал глава ВОЗ.

Реклама

Читайте также: Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 27 марта

Почти все страны мира приняли жесткие меры обеспечения безопасности из-за коронавируса на своих границах, остановили активную бизнес-деятельность и ввели карантин

Сейчас более трети населения мира живет в условиях карантина, пока правительства пытаются быстро среагировать на социальные и экономические вызовы, вызванные COVID-19.

Ранее исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Майк Райан заявил, что страны не смогут остановить распространение коронавируса только путем полного запрета на передвижения и карантина. Нужны дополнительные меры по охране здоровья населения, чтоб избежать повторной вспышки коронавируса.

Как сообщалось, страны G20 инвестируют более 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама