/ Фото: AFP

Минимум 10 человек погибли из-за удара арабской коалиции по Йемену https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5 2019-07-30T00:20:23+03:00 Другие страны Все погибшие — мирные жители

Авиаудар возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по северу Йемена унес жизни не менее 10 человек.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменские власти.

Все погибшие – мирные жители. Среди жертв есть дети.

Самолеты коалиции нанесли удар по контролируемой хуситами провинции Саада.

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По данным службы здравоохранения мятежников-хуситов, в результате авиаудара пострадали 27 человек.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам.

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Напомним, 14 мая беспилотники с территории Йемена нанесли серию ударов по инфраструктурным объектам в Саудовской Аравии.

Как сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, одной из целей стал трубопровод "Восток-Запад". В результате случившегося пришлось остановить подачу по нему нефти для оценки ущерба и ремонта.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские мятежники из террористической группировки "Ансар Алла".

Напомним, ранее военные самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесли воздушные удары по захваченным хуситами районам в южной провинции Йемена Эр-Дали, убив и ранив десятки боевиков.

Мы также писали, что США призвали передать нейтральной стороне йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои между правительственными силами и мятежниками, для распределения гуманитарной помощи.

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