Минимум 10 человек погибли из-за удара арабской коалиции по Йемену

Авиаудар возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по северу Йемена унес жизни не менее 10 человек.
Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменские власти.
Все погибшие – мирные жители. Среди жертв есть дети.
Самолеты коалиции нанесли удар по контролируемой хуситами провинции Саада.
По данным службы здравоохранения мятежников-хуситов, в результате авиаудара пострадали 27 человек.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам.
Напомним, 14 мая беспилотники с территории Йемена нанесли серию ударов по инфраструктурным объектам в Саудовской Аравии.
Как сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, одной из целей стал трубопровод "Восток-Запад". В результате случившегося пришлось остановить подачу по нему нефти для оценки ущерба и ремонта.
Ответственность за атаку взяли на себя йеменские мятежники из террористической группировки "Ансар Алла".
Напомним, ранее военные самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесли воздушные удары по захваченным хуситами районам в южной провинции Йемена Эр-Дали, убив и ранив десятки боевиков.
Мы также писали, что США призвали передать нейтральной стороне йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои между правительственными силами и мятежниками, для распределения гуманитарной помощи.
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