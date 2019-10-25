Минимум 23 человека погибло в ходе акций протеста в Ираке

Во многих провинциях протестующие жгут здания местных администраций, а также партий и государственных учреждений

Видео: Reuters

По меньшей мере 23 человека погибо, около 1800 пострадали в ходе беспорядков в Багдаде и других провинциях Ирака. Об этом сообщила правительственная Высшая комиссия по правам человека. Только в иракской столице зафиксировано восемь жертв столкновений.

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Во многих провинциях протестующие жгут здания местных администраций, а также партий и государственных учреждений. Наиболее ожесточенные столкновения происходят на юге страны.

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По поступающей информации, в провинции Ди-Кар, в административном центре которой, — городе Эн-Насирия — днем произошли кровопролитные столкновения, введен комендантский час. Протестующие требовали отставки правительства Ирака. После перепалок с силовиками участники акций пошли на штурм здания местной администрации, ворвались внутрь и подожгли его. По последним данным, комендантский час введен еще в двух провинциях страны — Басре и Васите.

Напомним, антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде мест, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Также мы сообщали, что Государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами".

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