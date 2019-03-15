Минимум 27 человек погибли в результате стрельбы в новозеландских мечетях
В больницы города Крайстчерч в Новой Зеландии были доставлены не менее 30 раненых
Не менее 27 человек погибло в результате стрельбы, открытой неизвестными в мечетях Аль-Нур и Линвуд в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Об этом сообщает сайт Otago Daily Times.
В больницы города были доставлены не менее 30 раненых. Полиция подтвердила задержание одного из стрелков. Предполагается, что одним из боевиков является австралиец, который снимал стрельбу на видео. Перед происшествием он написал 37-страничный манифест, в котором заявлял о своих намерениях. В нем он заявляет, что это "террористическая атака".
Напомним, что вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, расположенные по соседству, сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери.
Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы.
Напомним, что ранее в результате стрельбы в школе на юго-востоке Бразилии, которую устроили двое подростков, погибло по меньшей мере 10 человек.
Пятеро детей, один школьный администратор, а также еще один взрослый, находившийся рядом с территорией, были убиты, прежде чем двое стрелков-подростков покончили с жизнью, сообщили в полиции.
Кроме того, еще 17 человек были ранены в результате стрельбы.
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