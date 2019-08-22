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Минимум 9 человек погибли в результате оползней в Китае

22 августа, 06:47

35 числятся пропавшими без вести в результате оползней

/ Фото: AFP

Минимум девять человек погибли, 35 числятся пропавшими без вести в результате оползней, вызванных сильными дождямив провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Стихия затронула уезд Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цзянском автономном округе, а также уезд Вэньчуань.

Ранее сообщалось, что число людей, находящихся в зоне бедствия, превысило 34 тыс. жителей. Власти провели эвакуацию еще 13,2 тыс. человек. Согласно правоохранительным органам, в регионе оказались около 12 тыс. туристов из других частей КНР.

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Ущерб от проливных дождей оценивается в сотни миллионов долларов. Движение по некоторым автотрассам провинции приостановлено.

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Напомним, не так давно в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны. Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смыли с дороги десятки машин.                               

Кроме того, ранее непогода обрушилась на Афганистан. В результате наводнений погибли пять человек и еще множество пропали без вести. Стихия смела десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.

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Китай дождь жертвы оползень ливень

Источник: ТАСС

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