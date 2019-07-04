Минимум пяти человек погибли в результате тропических ливней на Гаити

В одном из пригородов Порт-о-Пренса потоки воды снесли несколько десятков одноэтажных домов

Фото: AFP

Не менее пяти человек погибли в результате тропических ливней на Гаити

Минимум пять человек погибли в результате тропических ливней, прошедших на Гаити, одном из крупнейших островов в бассейне Карибского моря.

Об этом, как передало агентство AFP, сообщил представитель местных спасательных служб.

По его словам, два человека погибли в столице страны, Порт-о-Пренсе, тела еще трех погибших местных жителей были найдены спасателями в городке Сите-Солей, расположенном неподалеку от столицы.

В одном из пригородов Порт-о-Пренса потоки воды снесли несколько десятков одноэтажных домов, в которых проживали сотни гаитянцев. В результате около десяти человек получили серьезные ранения. Все они госпитализированы. Трое жителей столицы Гаити до сих пор числятся пропавшими без вести.

Власти страны предупредили, что еще как минимум в течение двух ближайших дней в Порт-о-Пренсе и его предместьях ожидаются ливневые дожди, которые будут сопровождаться штормовым ветром.

Напомним, что ранее около 115 тысяч жителей города Урасоэ на южном острове Окинава получили рекомендацию об экстренной эвакуации в связи с угрозой оползней и тайфунов, вызванных ливневыми дождями. Как сообщает телеканал NHK, людей призывают укрыться в зданиях школ и муниципальных учреждений.

Ранее сообщали и о трагедии в Израиле, где в результате паводка унесло автобус с группой студентов, часть из которых погибла.

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