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Минимум шесть демонстрантов в Гонконге ранены в результате атаки с пиротехникой

Сегодня, 05:15

Инцидент произошел у полицейского участка в отдаленном спальном районе Тин Шуй Ван

/ Фото: AFP

Минимум шесть демонстрантов в Гонконге ранены в результате атаки с пиротехникой https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B Другие страны Инцидент произошел у полицейского участка в отдаленном спальном районе Тин Шуй Ван

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате атаки, совершенной на группу демонстрантов с помощью пиротехники в среду утром. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Инцидент произошел у полицейского участка в отдаленном спальном районе Тин Шуй Ван. Там собралась группа продемократических активистов, требовавших отпустить двух их задержанных товарищей. Неожиданно по группе был произведен залп пиротехникой из проезжавшей мимо машины, которая скрылась.

Не менее пяти пострадавших доставлены в больницу. Для расследования инцидента вызваны специалисты по взрывчатым веществам.

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Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Соединенные Штаты якобы причастны к беспорядкам в специальном административном районе Гонконге.

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"В последнее время благодаря тому, что запечатлели СМИ, мы постоянно убеждались в том, что среди агрессивно настроенных участников протестов было немало американских лиц, и даже промелькнул флаг США, – отметила она на регулярном брифинге. – У всех возник вопрос: какую же на самом деле роль сыграли Соединенные Штаты в том, что произошло в Гонконге?".

По словам дипломата, китайское правительство никогда не потерпит вмешательств иностранных сил во внутреннюю ситуацию Китая, в том числе Гонконга, который выступает в качестве неотъемлемой части КНР. "Мы советуем Вашингтону как можно раньше прекратить опасные игры с огнем", - подытожила Хуа Чуньин.

Видео: Reuters

Новости "Сегодня" сообщали, что массовые протесты начались в Гонконге в июне. Демонстранты выступили против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

По данным организаторов, в сегодняшней акции участвуют около 430 тысяч человек. В то же время полиция сообщила о 138 тысячах участников на пике шествия. Протестующие заблокировали движение транспорта по ряду улиц и туннелей, возвели баррикады и оцепили штаб-квартиру полиции.

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Источник: ТАСС

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