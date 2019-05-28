Минимум твое человек погибли после поножовщины в японском парке
Среди погибших – один ребенок
Минимум три человека погибли в японском городе Кавасаки, где в парке на детей напали с ножом. Об этом сообщило общественное телевидение NHK.
По данным канала, среди погибших один ребенок. Сообщается, что в общей сложности в результате нападения пострадали по крайней мере 15 человек, включая десятерых детей.
Инцидент произошел в одном из местных парков, через который ученики младших классов направлялись в школу.
Сообщается, что нападавший, которого уже задержала полиция, также получил тяжелое ножевое ранение — по данным правоохранительных органов он мог его нанести себе сам.
Не так давно в китайском городе Цзиань в восточной провинции Цзянси вооруженный ножом мужчина напал на толпу. Нападавшего уже задержали полицейские и ставшие свидетелями инцидента горожане. 11 пострадавших отправили в больницу, угрозы для их жизни нет.
А в городе Чунцин на юго-западе Китая вооруженная кухонным ножом женщина напала на воспитанников детского сада, 14 детей пострадали.
Кроме того, не так давно три человека получили колотые раны и были госпитализированы в результате нападения на медицинский центр на востоке Лондона.
Также ранее в результате нападения человека с ножом на прохожих в центре Парижа были убиты два человека. Также несколько человек получили ранения. Нападавший был застрелен полицией.
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