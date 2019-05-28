Минимум твое человек погибли после поножовщины в японском парке

Среди погибших – один ребенок

Фото из открытых источников.

Минимум три человека погибли в японском городе Кавасаки, где в парке на детей напали с ножом. Об этом сообщило общественное телевидение NHK.

По данным канала, среди погибших один ребенок. Сообщается, что в общей сложности в результате нападения пострадали по крайней мере 15 человек, включая десятерых детей.

Инцидент произошел в одном из местных парков, через который ученики младших классов направлялись в школу.

Сообщается, что нападавший, которого уже задержала полиция, также получил тяжелое ножевое ранение — по данным правоохранительных органов он мог его нанести себе сам.

Не так давно в китайском городе Цзиань в восточной провинции Цзянси вооруженный ножом мужчина напал на толпу. Нападавшего уже задержали полицейские и ставшие свидетелями инцидента горожане. 11 пострадавших отправили в больницу, угрозы для их жизни нет.

А в городе Чунцин на юго-западе Китая вооруженная кухонным ножом женщина напала на воспитанников детского сада, 14 детей пострадали.

Кроме того, не так давно три человека получили колотые раны и были госпитализированы в результате нападения на медицинский центр на востоке Лондона.

Также ранее в результате нападения человека с ножом на прохожих в центре Парижа были убиты два человека. Также несколько человек получили ранения. Нападавший был застрелен полицией.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Минимум твое человек погибли после поножовщины в японском парке". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"