Министр обороны Израиля ушел в отставку: известна причина

Такое решение Авигдор Либерман объяснил "капитуляцией перед террором"

Глава министерства обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку со своей должности.

"Да, все верно, я ухожу в отставку с поста министра обороны Израиля", – заявил он на экстренной пресс-конференции 14 ноября.

Такое решение он объяснил "капитуляцией перед террором", а именно заключением перемирия после ракетных обстрелов юга Израиля из сектора Газа, а также передачей анклаву 15 млн долларов, которые пожертвовало катарское правительство.

Таким образом, он подтвердил слухи, появившиеся в прессе ранее. За несколько часов до официального заявления Либермана агентство Reuters сообщило, что он рассматривает возможность покинуть свой пост.

Причиной журналисты назвали разногласия с правительством насчет решения проблемы сектора Газа.

Напомним, 12 ноября боевики движения ХАМАС запустили в общей сложности более 300 ракет в сторону Израиля.

В ответ на это израильская авиация поразила 150 целей в секторе Газа, принадлежащих группировкам ХАМАС и "Исламский джихад"..