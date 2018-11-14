Министр обороны Израиля ушел в отставку: известна причина

Сегодня, 13:42

Такое решение Авигдор Либерман объяснил "капитуляцией перед террором"

Авигдор Либерман. Фото: James N. Mattis/Flickr
Авигдор Либерман. Фото: James N. Mattis/Flickr

Глава министерства обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку со своей должности.

"Да, все верно, я ухожу в отставку с поста министра обороны Израиля", – заявил он на экстренной пресс-конференции 14 ноября.

Такое решение он объяснил "капитуляцией перед террором", а именно заключением перемирия после ракетных обстрелов юга Израиля из сектора Газа, а также передачей анклаву 15 млн долларов, которые пожертвовало катарское правительство.

Таким образом, он подтвердил слухи, появившиеся в прессе ранее. За несколько часов до официального заявления Либермана агентство Reuters сообщило, что он рассматривает возможность покинуть свой пост.

Причиной журналисты назвали разногласия с правительством насчет решения проблемы сектора Газа.

Напомним, 12 ноября боевики движения ХАМАС запустили в общей сложности более 300 ракет в сторону Израиля.

В ответ на это израильская авиация поразила 150 целей в секторе Газапринадлежащих группировкам ХАМАС и "Исламский джихад"..
Израиль, сектор Газа, авигдор либерман, ближний восток
Источник:

ТАСС

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