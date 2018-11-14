Министр обороны Израиля ушел в отставку: известна причина
Такое решение Авигдор Либерман объяснил "капитуляцией перед террором"
Глава министерства обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку со своей должности.
"Да, все верно, я ухожу в отставку с поста министра обороны Израиля", – заявил он на экстренной пресс-конференции 14 ноября.
Такое решение он объяснил "капитуляцией перед террором", а именно заключением перемирия после ракетных обстрелов юга Израиля из сектора Газа, а также передачей анклаву 15 млн долларов, которые пожертвовало катарское правительство.
Таким образом, он подтвердил слухи, появившиеся в прессе ранее. За несколько часов до официального заявления Либермана агентство Reuters сообщило, что он рассматривает возможность покинуть свой пост.
Причиной журналисты назвали разногласия с правительством насчет решения проблемы сектора Газа.
Напомним, 12 ноября боевики движения ХАМАС запустили в общей сложности более 300 ракет в сторону Израиля.
В ответ на это израильская авиация поразила 150 целей в секторе Газа, принадлежащих группировкам ХАМАС и "Исламский джихад"..