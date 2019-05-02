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Министр обороны Сербии заявил, что его страна устала от Евросоюза: "У Белграда есть альтернатива"

2 мая, 19:18

По его словам, Сербия устала от политики ЕС постоянно менять цели

Фото: Pixabay

Сербия устала от Евросоюза, хотя европейская ориентация все еще является стратегической целью Белграда. Об этом заявил в четверг, 2 мая, министр обороны Александар Вулин в эфире ТV Pink.

"От руководства ЕС можно слышать, что они устали от расширения, пришло время ясно сказать, есть ли у ЕС интерес принять Сербию. Они говорят: „Мы устали от расширения". И мы устали от вас! Мы устали от вашей политики постоянно менять цели, постоянно ставить новые условия, мы не осуждены на вступление в Европу, ЕС является стратегической ориентацией Сербии, но умолять мы об этом не будем", — заявил Вулин.

По его словам, у Белграда есть альтернатива ЕС. "Если вы нас не хотите, существуют другие союзы и другие нации, которые будут сотрудничать с нами на равноправной основе. Это не должно означать, что мы вступим в какой-то союз, поскольку не существует ничего, организованного так, как ЕС", — заявил министр.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает сохранение дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитие связей с ЕС и США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе: Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий — признания независимости Косова и прекращения дружеских отношений с РФ.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия не намерена вступать в Североатлантический альянс.


Напомним, в Сербии, не без основания считающейся форпостом России на Балканах, продолжаются протесты против действующего президента страны Александара Вучича. В прошлую субботу протестное движение достигло апогея: демонстранты прорвались в здание государственной телерадиокомпании "Радио и телевидение Сербии", сорвав выпуск новостей. А в воскресенье блокировали резиденцию Вучича, причем в то время, когда он делал заявление в прямом эфире по субботним событиям. Президенту Сербии пришлось спешно покидать здание резиденции. В России некоторые политики уже успели увидеть в событиях в Сербии "происки США".

Что происходит на самом деле в этой балканской стране, разбирался сайт "Сегодня".

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Тег Сербия, министр, ЕС, Евросоюз, евроинтеграция

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Источник:

ТАСС

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