Минск не конфликтует с Москвой из-за Крыма и Донбасса – МИД Беларуси

Сегодня, 12:03

Министр иностранных дел Беларуси объяснил, почему его страна до сих пор сохраняет нейтралитет в вопросе незаконной аннексии Крыма и войны на Донбассе

Фото: МИД Российской Федерации
Фото: МИД Российской Федерации

Беларусь не конфликтует с Россией из-за нейтралитета Минска в вопросе незаконной аннексии Крыма и войны на Донбассе, заявил в интервью агентству tut.by министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Как Россия относится к тому, что мы заняли такую нейтральную позицию по Украине и не признали Крым российским? У нас с Россией нет споров по этому вопросу. Мы считаем, что если нам было предложено сыграть такую роль [переговорной площадки], то мы должны придерживаться нейтральной позиции по отношению ко всем участникам", – утверждает он.

Макей добавил, что правительство его страны считает своей целью на переговорах способствование пониманию между Россией и Украиной, поэтому все действия Беларуси завязаны на "необходимости преодоления конфронтации, а не на ее усиление в нашем регионе и в отношениях между славянскими государствами".

Глава МИДа также отметил, что "конструктивная политика Беларуси, нацеленная на преодоление этих конфронтационных моментов в межгосударственных отношениях" способствовала и нормализации отношений его страны с Западом.

"Мы всегда говорили нашим европейским партнерам, что мы не являемся источником какого-то зла или источником нестабильности в регионе, наоборот, мы стараемся быть донором стабильности", – отметил Владимир Макей.

Напомним, что еще в феврале Александр Лукашенко заявил, что Беларусь заинтересована в скорейшем окончании войны на Донбассе.

Кроме того, министр обороны этой страны Андрей Равков выразил готовность ввести белорусских миротворцев на Донбасс

Также уже сообщалось, что депутат Верховной Рады заявила, что Украина не против белорусских миротворцев на Донбассе.
Россия, Крым, Беларусь, конфликт на юго-востоке Украины , министр обороны, минские переговоры, война на донбассе
Источник:

tut.by

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