Минск подготовил военный ответ на учения НАТО в Литве: детали

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Минск предпримет ряд мер для адекватного реагирования на размещение техники НАТО у белорусских границ и проведение учений альянса Defender Europe. Об этом заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков после доклада главе государства Александру Лукашенко о военно-политической обстановке, передает БелТА.

"В рамках военной составляющей во время работы с главой государства был принят ряд решений, которые позволят нам нарастить усилия по адекватному реагированию на действия группировки на соседней территории. Это будут меры по контролю за вооружениями, отправке инспекционных групп на сопредельную территорию, усилению задач разведки", - рассказал Андрей Равков.

Будут приняты меры по усилению белорусской государственной границы, увеличена численность сухопутного контингента на литовском направлении.

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"В рамках реагирования на эти мероприятия будут проводиться частные тактические действия на данном направлении ракетными войсками, артиллерией, авиацией, мотострелками, десантниками, совместными действиями с пограничниками. Мероприятий достаточно – и плановых, и тех, которые утверждены сегодня главой государства на совещании", - добавил руководитель оборонного ведомства.

Что касается военного сотрудничества с Россией, в следующем году стороны планировали переработать план применения региональной группировки войск. Он будет изменен с учетом складывающейся обстановки. Так, военнослужащие Беларуси и России будут проводить совместную разведку в связи с натовскими учениями.

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"Эти меры абсолютно адекватны тем мероприятиям, которые проводятся на соседней территории. Они позволят нам реагировать и держать на постоянном контроле эту ситуацию и обстановку", – заявил Андрей Равков.

Напомним, что на прошлой неделе на военный полигон в литовском Пабраде прибыло ротационное подразделение в составе 30 танков Abrams, 30 боевых машин пехоты Bradley и порядка пяти сотен военнослужащих первого батальона 9-го полка 1-й дивизии армии США. В течение полугода американские и литовские военнослужащие планируют провести совместные маневры.

В то же время Кновости "Сегодня" сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко предложил ввести миротворцев на Донбасс. Он заявил, что его миротворцы готовы закрыть 400 километров границы между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется Киевом.

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