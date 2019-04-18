Минск получил приглашение на мероприятия к 10-летию "Восточного партнерства"

Беларусь пригласили с другими восточными партнерами – Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной

Александр Лукашенко. Фото: AFP

Министр иностранных дел Владимир Макей сегодня, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что Беларусь получила приглашение от Европейского Союза на мероприятия, которые пройдут в мае в Брюсселе по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства", передает БЕЛТА.

"Предложения изучаются, изучается формат этих мероприятий, смотрим, что там будет по содержанию и будем вносить соответствующие предложения главе государства", – сказал министр.

Решение о необходимости визита будет приниматься исходя из его важности и результативности.

"Визитов много, важно, чтобы они приносили конкретный результат", – подчеркнул Владимир Макей.

Ранее сообщалось, что по случаю десятой годовщины "Восточного партнерства" президента Беларуси Александра Лукашенко пригласили на обед под председательством президента Европейского Совета Дональда Туска в Брюсселе 13 мая.

Несколько источников в ЕС сообщили, Беларусь пригласили вместе с другими пятью восточными партнерами – Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной.

В то же время в ЕС не ожидают, что Лукашенко приедет лично, а вместо того, вероятно, Минск будет представлен министром иностранных дел Владимиром Макеем, который был на саммите "Восточного партнерства" в 2017 году.

ЕС начал "Восточное партнерство" в 2009 году, чтобы продвигать экономическую интеграцию и европейские ценности в шести восточноевропейских и южнокавказских странах без четкого определения перспективы их членства в сообществе.

Напомним, 15 февраля 2016 года Совет ЕС принял решение снять большую часть санкций с Беларуси.

В частности, министры иностранных дел стран-членов Евросоюза решили снять санкции со 170 человек, включая Лукашенко.

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