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Минск снова дал сигнал Москве: будет защищаться в случае угрозы государственности

4 августа, 20:28

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Беларуси говорят, что будут адекватно реагировать на вмешательство извне

Руководство Беларуси заинтересовано в обеспечении спокойного хода избирательной кампании и выборов президента республики без какого бы то ни было вмешательства извне.

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Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал в телефонном разговоре главе внешнеполитического ведомства Литвы Линасу Линкявичусу, о чем сообщается на сайте МИД Беларуси.

Белорусский дипломат обратил внимание собеседника на то, что все действия внутри страны будут оцениваться и рассматриваться исключительно через призму соответствия национальному законодательству.

"Вместе с тем власти Беларуси будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности Беларуси", – говорится в сообщении.

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Напомним, президент Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию предупредил Россию: "Не подбрасывайте здесь оружие, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело".

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Также ранее Лукашенко заявил, что силовики Беларуси отловят всех российских наемников, которым придется отвечать по закону.

О том, что происходит в Беларуси, читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Выборы в Беларуси: как Лукашенко защитился от Путина".

Видео: twitter.com/dimsmirnov175

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выборы Литва Беларусь Макей вмешательство России Линас Линкявичюс

Источник: Сегодня

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